Videospiele: Diese genialen neuen Games kommen im Juni 2022

Videospiele werden das ganze Jahr über veröffentlicht und so können sich Gamer jeden Monat auf neuen Content freuen. Auch im Juni wird es wieder einige tolle Spiele geben, welche du dir sichern kannst. Hier erfährst du, welche Games unsere Favoriten sind.

Das sind die Games für Juni 2022

Hier listen wir für dich einige Spiele, welche im Juni 2022 herauskommen werden und verraten dir, auf welchen Konsolen du sie spielen kannst. Ebenso erfährst du, ab wann die Spiele verfügbar sind. Beachte, dass diese Liste nicht vollständig ist und natürlich noch mehr Spiele im Juni veröffentlicht werden. Auf den ersten Blick fällt bereits auf, dass der Juni ein sehr starker Monat für Videospiel-Releases ist. Mit einer Reihe an AAA-Titeln und bekannten Namen, kann dieser Monat definitiv überzeugen. Mehr Infos zu einzelnen Spielen findest du weiter unten.

The Big Con (Switch) – 1. Juni

Card Shark (PC, Switch) – 2. Juni

The Last Clockwinder (Quest 2, SteamVR) – 2- Juni

Diablo Immortal (Android, iOS, PC) – 2. Juni

The Elder Scrolls Online: High Isle (PC) – 6. Juni

Star Wars: Knights of the Old Republic 2 (Switch) – 8. Juni

Green Hell VR (PC) – 9. Juni

Mario Strikers: Battle League Football (Switch) – 10. Juni

The Quarry (PlayStation 4&5, Xbox One & X/S, PC) – 10. Juni

Fall Guys: Ultimate Knockout (Xbox One, Switch) – 21. Juni

Sonic Origins (PlayStation 4&5, Xbox One & X/S, Switch, PC) – 23. Juni

Capcom Fighting Collection (PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC) – 24. Juni

Cuphead: The Delicious Last Course (PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC) – 30. Juni

Switch Highlights für Juni

Nachdem im Mai kaum ein Spiel für die Switch herauskam, geht es im Juni nun rund für die beliebte Konsole. Besonders hervorzuheben ist dabei “Mario Strikers: Battle League Football”, das gerade für Nintendo Sports Fans von Bedeutung ist. Es handelt sich dabei um eine Fußball-Simulation mit ganz besonderem Twist. Wie man es von Mario Sports Spielen bereits kennt, lebt auch diese Simulation von besonderen Powerups, fantastischen Arenen und den Charakteren, die sich aus dem Mario Universum gegenüberstehen.

Ebenso interessant wird es für Konsolen-Fans mit “Sonic Origins”. In dieser coolen Collection kannst du wahre Klassiker auf modernen Konsolen erleben. Darunter natürlich auch die Switch. Rase mit dem blauen Igel durch die klassischen Level der ersten Sonic-Spiele, die für dieses Spiel überarbeitet wurden. Dabei ist jedoch das tatsächliche Spielerlebnis unverändert geblieben und Fans der Sonic-Spiele kommen hier ganz sicher auf ihre Kosten. Auch die “Capcom Fighting Collection” kann Fans der Old-School Spiele begeistern. Hier tauchst du unter anderem in die Welt von Street Fighter ein.

The Quarry: Ein Videospiel mit Horror

Fans des Horror-Genres aufgepasst: “The Quarry” ist wirklich gruselig. The Quarry ist der spirituelle Nachfolger des überaus beliebten “Until Dawn” und aktuell scheint es, als könnte das Spiel halten, was es verspricht. Erlebe in diesem Game die Story von neun Teen-Betreuern, die sich in einem Camp in Hackett’s Quarry befinden. Eine Nacht lang haben sie das Camp dabei für sich, weder Kinder noch Erwachsene sind anwesend. Die Partypläne der Teenager verwandeln sich jedoch schnell in Horror und es liegt an dir, ihr Schicksal zu bestimmen. Bei The Quarry handelt es sich um eine filmische Erzählung, die sowohl fesselt als auch schockiert. Lerne die involvierten Charaktere schon jetzt auf der offiziellen Website kennen und tauche am 10. Juni in eine Nacht ein, die du nie vergessen wirst.

Indie Action: Cuphead geht in die nächste Runde

Bei seiner ursprünglichen Veröffentlichung hat “Cuphead” die Gaming-Szene gepackt. Das Indie-Game mag auf den ersten Blick einfach wirken, ist jedoch extrem schwer zu meistern. Nun kommt am 30. Juni endlich die DLC-Erweiterung des Spiels raus. “Cuphead: The Delicious Last Course” ist dabei die letzte Aufgabe von Cuphead, die es für Spieler zu meistern gibt. Das bedeutet jedoch nicht, dass es in dieser Erweiterung nichts Neues zu sehen gibt. Ms Chalice ist beispielsweise ein brandneuer spielbarer Charakter mit ganz neuen Moves und besonderen Fähigkeiten. Auch an neuen Waffen und Sprüchen mangelt es in diesem DLC nicht.

In diesem finalen DLC dreht sich alles um ein geheimes Rezept.

Zu beachten gibt es nur, dass es sich um eine Erweiterung und kein komplettes Spiel handelt. Das bedeutet, dass du bereits im Besitz der Vollversion von “Cuphead” sein musst, oder diese mit der Erweiterung zusammen kaufen musst, um spielen zu können. Ist das jedoch erledigt, kannst du Ende des Monats mit Cuphead und seinen Freunden in ein neues Abenteuer starten.