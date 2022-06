The Last of Us: Der Klassiker bekommt ein Remaster und Fans sind begeistert

Es wurde bereits vermutet, dass „The Last of Us“ ein Remaster bekommen soll. Nun ist klar, wann genau der Remaster auf den Markt kommen soll und sogar ein Trailer ist schon verfügbar. Hier erfährst du, was wir bereits wissen und worauf du dich schon bald freuen kannst.

The Last of Us

Bei „The Last of Us“ handelt es sich um ein Action-Adventure Game, das dich in die Welt der postapokalyptischen Vereinigten Staaten von Amerika eintauchen lässt. Als Spieler übernimmst du dabei die Rolle von Joel, einem Schmuggler, der ein junges Mädchen namens Ellie eskortieren soll. Nachdem ein tödlicher Pilz die Menschheit befallen hat, sind ein Großteil der Menschen zu blutrünstigen Kannibalen geworden. Die verbliebenen Menschen leben in Quarantäne-Zonen, oder kämpfen in unabhängigen Kolonien um ihr Überleben. Der Biss eines Infizierten bedeutet den Tod. Erinnert ein wenig an „The Walking Dead“.

Als Schmuggler ist Joel stets auf der Suche nach Gegenständen, die er gegen einen hohen Preis in die oder aus den Quarantäne-Zonen schmuggeln kann. Er akzeptiert die Eskorte von Ellie, nachdem eine Gruppe von Rebellen ihm anbietet, seine Ausbeute zu verdoppeln, wenn er erfolgreich ist. Auf seiner Reise findet Joel heraus, dass Ellie mit dem Pilz infiziert ist, auch mehrere Wochen nach ihrer Infektion aber noch keine Symptome zeigt, obwohl diese normalerweise innerhalb weniger Tage einsetzen. Ihre Immunität könnte zu einer potenziellen Heilung führen, weswegen sie für die Rebellen so wichtig ist. Doch kaum erreichen Joel und Ellie ihr Ziel, finden sie heraus, dass die Abtrünnigen dort getötet wurden. Sie begeben sich also auf die Suche nach den letzten überlebenden Rebellen, um ein Heilmittel für die Krankheit zu finden. Werden sie ihr Ziel erreichen und die Krankheit heilen können?

Hier siehst du einen Vergleich des Originals und des Remasters.

PlayStation 5 Remaster

Das neue „The Last of Us“-Remaster wird den Namen “The Last of Us Part 1” tragen. Als Spieler hast du die Auswahl zwischen der Standard Edition für rund 70 Euro und der Firefly Edition für etwa 100 Euro. Die Firefly Edition zeichnet sich dadurch aus, dass sie neben dem normalen Spiel auch noch die Erweiterung “Left Behind”, ein Steelbook-Cover in limitierter Edition und vier Comics beinhaltet. Ebenso bekommst du als Käufer dieser besonderen Edition einige In-Game Unlocks. Ob sich die Version für dich lohnt, muss jeder selbst entscheiden. Der hohe Preis mag manchen zwar abschrecken, aber für Fans des Franchise sind es vielleicht angemessene Konditionen.

Die beste Nachricht für jeden ist jedoch, dass der Remaster schon am 2. September dieses Jahres herauskommen soll. Damit liegt das Release Datum des Remakes noch weit vor anderen, heiß erwarteten Titeln des Jahres. Das Remaster soll außerdem nicht nur mit besserer Grafik beeindrucken. Ebenso sind die Steuerung, Erkundung und Kämpfe massiv verbessert worden. Das Spiel soll zudem vollen Nutzen der einzigartigen Hardware der PlayStation 5 machen. Der bereits veröffentlichte Trailer macht auf jeden Fall vielen Spielern Hoffnung. Das Spiel sieht super aus und scheint auch sehr flüssig zu laufen.

Auch PC-Spieler können sich freuen. „The Last of Us Part 1“ soll nämlich in Zukunft auch für den PC herauskommen. Damit geht ein Wunsch von Spielern in Erfüllung, den es schon seit der Erstveröffentlichung gibt. Zwar gibt es die PC-Version nicht direkt mit dem PS5 Release, doch Spieler sind optimistisch, dass sie nicht allzu lange warten müssen. Weitere Informationen sind jedoch noch nicht bekannt.