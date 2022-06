Games with Gold: Gratis Xbox Games im Juni

„Games with Gold“ ist ein Teil von „Xbox Live Gold“. Dieses Abonnement erlaubt es dir, auf deiner Xbox online mit Freunden zu spielen. Neben den kostenlosen Spielen erhältst du außerdem 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Spiele im Microsoft Store. Wie jeden Monat gibt es auch im Juni wieder eine Vielzahl kostenloser Games mit “Games with Gold” abzustauben. Um welche Games es sich genau handelt und was dahinter steckt, erfährst du hier.

Jetzt kostenlos: Aven Colony

In “Aven Colony” reist du auf den entfernten Planeten Aven Prime. Es ist deine Aufgabe, den Planeten für die Menschheit bewohnbar zu machen. Dazu gehört es, von kleinen Siedlungen bis hin zu massiven Städten für die Versorgung deiner Bewohner zu sorgen. Aven Prime ist kein einfach zu besiedelnder Planet. Stattdessen wimmelt es hier nur so von potentiellen Gefahren und der Planet selbst ist von einer ganzen Reihe verschiedener Biome und Landschaften bedeckt. Das Leben hier ist nicht einfach, doch du kannst es lebenswert machen. Behalte dazu stets die Bedürfnisse deiner Bewohner im Auge und sorge für ausreichende Versorgung mit Luft, Wasser, Nahrung und halte die Zufriedenheit aufrecht. Das Spiel ist vom 1. Juni bis zum 30. Juni kostenlos verfügbar und kann auf deiner Xbox One und Xbox Series X/S gespielt werden.

In Aven Colony baust du die erste außerirdische Siedlung der Menschheit auf dem Planeten Aven Prime.

Auch kostenlos: Project Highrise – Architect’s Edition

In diesem Höhenflug von einem Spiel wirst du selbst zum Architekten einer riesigen Metropolis. New York und Dubai müssen sich in Acht nehmen, denn in “Project Highrise: Architect’s Edition” ist deinem Drang nach oben kaum ein Limit gesetzt. Baue den Wolkenkratzer deiner Träume, doch achte auch darauf, dass mit dem Bau des Wolkenkratzers nur der Anfang getan ist. Die riesigen Gebäude wollen immerhin auch bewohnt werden und bilden so schnell ein ganz eigenes Ökosystem, das es zu bewältigen gilt. Bist du der Herausforderung gewachsen? Wenn ja, dann gibt es das Spiel für dich ab dem 16. Juni kostenlos. Es bleibt bis zum 15. Juli verfügbar und ist auf deiner Xbox One und Xbox Series X/S spielbar.

Xbox 360 Games with Gold: Super Meat Boy

“Super Meat Boy” ist mittlerweile ein wahrer Klassiker. Fast jeder hat schon zahlreiche Videos gesehen, in denen Gamer an diesem Spiel verzweifeln. Die rasanten Level erfordern schnelle Reaktionen, denn nur so kannst du den Sägen und Spritzen ausweichen, die dich aufhalten wollen. Dein Ziel ist es in diesem Spiel, deine wahre Liebe zu retten. Springe durch mehr als 300 schwierige Level und bekämpfe zahlreiche Bosse, um dein Ziel zu erreichen. Super Meat Boy ist vom 1. bis zum 15. Juni kostenlos verfügbar. Dank Abwärtskompatibilität, kann es nicht nur auf deiner Xbox One und Xbox Series X/S, sondern auch auf der Xbox 360 gespielt werden.

Kämpfe dich in Super Meat Boy durch zahlreiche, anspruchsvolle Level.

Xbox 360: Raskulls

Bei “Raskulls” handelt es sich um einen weiteren, anspruchsvollen Plattformer. Du kannst alleine, oder auch online mit Freunden spielen und dich durch die über 60 Level kämpfen. Mache dabei Gebrauch von deinem Zauberstab, um Blöcke, die dir im Weg stehen, zu zerstören. Ebenso kannst du deinen Frenzy Bar auffüllen und so die Geschwindigkeit des Spiels nochmal erhöhen. Die Quest des Spiels umfasst ganze drei Kapitel und ist auch ganz bestimmt nicht langweilig. Dieses Spiel ist vollkommen verrückt und perfekt geeignet für einen entspannten Abend alleine, oder mit Freunden. Auch dieses Spiel kann unter anderem auf der Xbox 360 gespielt werden, aber ist natürlich auch auf neueren Konsolen verfügbar. Es ist vom 16. Juni bis hin zum 30. Juni kostenlos durch Games with Gold verfügbar.