Fall Guys: Dieses verrückte Spiel gibt es jetzt komplett kostenlos

“Fall Guys” ist ein verrücktes Game, in dem du als rundes, buntes Wesen gegen andere antrittst. In luftigen Höhen geht es darum, wer zuletzt auf einer rotierenden Plattform steht oder zuerst die Ziellinie eines schwierigen Parcours erreicht.

Der Erfolg von Fall Guys

“Fall Guys” fand besonderen Anklang durch seine lustigen und oft verrückten Herausforderungen. Die runden Wesen in dessen Rolle die Spieler schlüpfen, sind süß und tollpatschig, doch oft wird einem genau das zum Verhängnis. Mal wird man von seinem besten Freund in den Abgrund gestoßen, ein anderes Mal von einer riesigen Kugel überrollt. Die verschiedenen Challenges sind kreativ gestaltet und machen einfach Spaß, besonders mit Freunden.

Viele YouTuber schlossen sich in Gruppen zusammen und hatten stundenlang Spaß. Es gab immer wieder neue Herausforderungen und mit jeder Saison kam neuer Content ins Spiel. Doch irgendwann wurde “Fall Guys” schnell vom erfolgreichen “Among Us” verdrängt. Das Spiel rückte nach und nach in den Hintergrund, obwohl es nicht an Qualität und Spielspaß nachließ. Doch mittlerweile ist der Hype um “Among Us” wieder abgeflacht und auch “Fall Guys” hat wieder eine faire Chance, Spieler zu begeistern. Genau das tut es jetzt. Besonders, da das Spiel ab sofort kostenlos für jeden ist.

In Fall Guys geht es stets drunter und drüber.

Wo bekomme ich das Spiel?

“Fall Guys” wurde vor nicht allzu langer Zeit indirekt von Epic Games erworben. Das Studio hinter dem Spiel, Mediatonic, wurde vor etwa einem Jahr zu einem Teil von Epic Games. Es ist also nicht verwunderlich, dass auch “Fall Guys” nun, anstatt auf Steam, im Epic Games Store verfügbar ist. Wer dort einen Account hat, der kann sich das Spiel sofort kostenlos herunterladen. Auch wer noch keinen Account hat, muss sich keine Sorgen machen. Die Erstellung eines Accounts im Epic Games Store ist nämlich komplett kostenlos.

Der Launch von “Fall Guys” als Free-to-Play Spiel kam zeitgleich mit dem Launch des Spiels für die Xbox und Nintendo Switch. Wenn du also nicht am PC spielst, dann kannst du das Spiel jetzt nicht nur auf deiner PlayStation, sondern auch im Nintendo eShop und im Microsoft Store holen. Durch den plötzlichen, großen Andrang an Spielern waren die Server von “Fall Guys” jedoch zeitweise völlig überlastet. Es wollten so viele Gamer spielen, dass die Infrastruktur hinter dem Game einfach zusammenbrach. Der offizielle Twitter-Account des Spiels scherzte, dass versehentlich ein Kuchen auf die Server fallen gelassen wurde.

Mittlerweile sind die Server-Probleme jedoch zumindest großteils wieder behoben. Wenn die Spielerzahl sich über die nächsten Tage wieder stabilisiert, dann laufen auch die Server wieder optimal. Eins zeigen die plötzlichen Server-Probleme jedoch: “Fall Guys” ist und bleibt weiterhin ein sehr beliebtes Spiel, das sich an einer großen Spielerbasis erfreut. Mit dem Launch auf der Switch hat sich diese nun erweitert. Das Spielformat passt nämlich nahezu perfekt auf die mobile Konsole von Nintendo.