Cyberpunk 2077: Neues Projekt direkt von Fans finanziert

Das neue Projekt von CD Projekt Red und CMON ging auf Kickstarter online und erreichte sein finanzielles Ziel von 100.000 US-Dollar nahezu direkt. Doch worum handelt es sich bei dem neuen Projekt im “Cyberpunk 2077”-Universum überhaupt?

Die Welt von Cyberpunk

Beim neuen Projekt von CD Projekt Red und CMON handelt es sich um ein offizielles Brettspiel. Es soll in der futuristischen Welt des beliebten Videospiels “Cyberpunk 2077” spielen. Dies ist auch nicht das erste Mal, dass das Videospiel in andere Domänen übergeht. Der neue Anime “Cyberpunk: Edgerunners” befindet sich beispielsweise gerade in Produktion bei Netflix. Fans scheinen Cyberpunk also durchaus treu geblieben zu sein, trotz des etwas holprigen Launches in 2020. Seit dem zuerst gescheiterten Launch hat es CD Projekt Red jedoch geschafft, das Spiel zu retten und Fans scheinen aktuell fast treuer als je zuvor zu sein.

Cyberpunk Edgerunner heißt die neue Serie, die im Cyberpunk Universum spielt.

Dies ist nicht verwunderlich. Die Welt von “Cyberpunk 2077” begeistert nämlich nicht nur, da es sich um ein gutes Videospiel handelt. Auch außerhalb des Spiels regt die futuristische Welt zum träumen an. Für viele von uns ist die Zukunft aktuell sehr ungewiss, was die imaginäre Welt von Cyberpunk nochmals relevanter macht. Sie gibt Spielern die Vision einer Welt, wie sie vielleicht einmal sein könnte. Grandios, futuristisch und voller Abenteuer. Sie erlaubt uns einen Einblick in imaginäre Technologien, wie wir sie vielleicht auch einmal haben werden. Trotzdem bleibt das Spiel jedoch für Spieler zugänglich, sie können sich in die Charaktere hineinversetzen, was durch den Rollenspiel-Aspekt nochmals gestärkt wird.

Cyberpunk 2077: Gangs of Night City

Das neue Brettspiel trägt aktuell den Namen “Cyberpunk 2077: Gangs of Night City”. Es soll ein kompetitives Spiel für 1-4 Spieler sein. Wie der Name bereits impliziert, sucht jeder Spieler sich eine eigene Gang aus. Außerdem wählt man eine Story, nach der das Brettspiel voranschreiten soll. Das Ziel ist es, als Spieler den größten Einfluss auf Night City zu haben. Dazu können Einheiten der verschiedenen Gangs strategisch eingesetzt werden. Die Karte ist nämlich in verschiedene Regionen unterteilt, die es zu erobern gilt. Die Gangs sind dabei von Figuren repräsentiert, die sich einzeln auf dem Spielfeld verschieben lassen.

Das ursprüngliche Kickstarter-Ziel des Brettspiels war auf 100.000 US-Dollar angesetzt. Bereits wenige Stunden nach dem Launch erreichte das Projekt dieses Ziel und mittlerweile sind sogar über 250.000 US-Dollar gesammelt worden. Hier muss jedoch beachtet werden, dass große Studios ihre Kickstarter-Ziele oft eher niedrig ansetzen und das interne, eigentliche Ziel nochmal um einiges höher ist. Der Kickstarter für das “Cyberpunk 2077: Gangs of Night City” läuft jedoch noch ganze zwei Wochen, also stehen die Chancen gut, dass man auch das interne Ziel erreicht. Nicht zuletzt schoss der Kickstarter für die Brettspiel-Adaption von Blade Runner weit über sein Ziel hinaus.

Auf Kickstarter hat das Projekt sein Ziel längst erreicht.

Wer das Spiel auf Kickstarter unterstützen möchte, der kann sich mit einem Investment von 110 US-Dollar sämtliche Boni sichern. Außerdem bekommst du für den Preis auch das fertige Spiel zugeschickt, sofern dies erfolgreich ist. Als Boni für Unterstützer sehen CD Projekt Red und CMON aktuell exklusive Charakter Profil Karten und Edgerunner Figuren vor. Beachte jedoch, dass auf die 110 Dollar nochmal Lieferkosten kommen. Selbstverständlich kannst du aber auch einen geringeren Beitrag leisten und auf die exklusiven Boni verzichten.