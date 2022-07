Katzen-Cyberpunk und Farm-Simulation: Diese Liste zeigt die neuen Games im Juli 2022

Videospiele werden das ganze Jahr über veröffentlicht und so können sich Gamer jeden Monat auf neuen Content freuen. Auch diesen Juli wird es wieder einige tolle Spiele geben, welche du dir sichern kannst. Hier erfährst du, welche Spiele unsere Favoriten sind.

Das sind die Videospiele für Juli 2022

Hier listen wir für dich einige Spiele, welche im Juli 2022 herauskommen, auf und verraten dir, auf welchen Konsolen du sie spielen kannst. Ebenso erfährst du, ab wann die Spiele verfügbar sind. Beachte, dass diese Liste nicht vollständig ist und natürlich noch mehr Spiele im Juli veröffentlicht werden.

“F1 22” (PlayStation 4&5, Xbox One & X/S, PC) – 1. Juli

“Parasite Pack” (PlayStation 4&5, Xbox One & X/S, Switch) – 1. Juli

“XEL” (PC) – 12. Juli

“Rune Factory 5” (PC) – 13. Juli

“As Dusk Falls” (Xbox X/S, PC) – 19. Juli

“Endling – Extinction Is Forever” (PlayStation 4, Xbox One, PC, Switch) – 19. Juli

“Stray” (PlayStation 5. PC) – 19. Juli

“Live a Live” (Switch) – 22. Juli

“Digimon Survive” (Playstation 4&5, Xbox One & X/S, PC, Switch) – 29. Juli

“Story of Seasons: Pioneers of Olive Town” (PlayStation 4) – 29. Juli

“Stray”: Katzen-Cyberpunk

Viele von uns wollten schon immer mal die Zukunft erkunden. Die wenigsten denken dabei daran, dies als Katze zu tun. Doch im Videospiel “Stray” hast du schon bald die Möglichkeit, eine futuristische Cybercity als streunende Katze zu erkunden. Aber das ist noch längst nicht alles. Du erkundest die Stadt nämlich nicht nur, sondern versuchst aus ihr zu entkommen. Dabei stößt du auf ein düsteres Geheimnis, das du lösen musst, um endgültig aus dieser zerfallenden Stadt der Zukunft zu entkommen.

In “Stray” spielst du als Katze und erkundest so Teile der Stadt, die für Menschen unzugänglich sind. Dazu gehört auch die düstere Unterwelt der Cybercity. Doch sei gewarnt: Nicht jeder möchte, dass das Geheimnis um die vergessene Stadt gelüftet wird.

“Story of Seasons” kommt auf die PlayStation

“Story of Seasons: Pioneers of Olive Town” wurde ursprünglich für die Switch veröffentlicht. Nun soll die idyllische Simulation in diesem Monat auch für die PlayStation 4 herauskommen. Es handelt sich bei dem Spiel um eine liebevoll gestaltete Farm-Simulation. Das Spiel lässt dich in eine bunte, friedliche Welt eintauchen, in der du dich um deine Farm und die nahegelegene Stadt kümmerst. Auf den ersten Blick erinnert das Spiel wohl viele an “Animal Crossing: New Horizons”, mit einem größeren Fokus auf der Landwirtschaft.

Wer also auf der Suche nach einem neuen, friedlichen Zeitvertreib ist, der wird mit diesem Spiel sicher Spaß haben. Dank liebevoller Grafiken und entspannendem Gameplay ist dieses Spiel perfekt nach einem langen, stressigen Tag. Bereits jetzt kannst du es auf der Switch spielen und Ende des Monats ist es dann auch auf der PlayStation 4 verfügbar.