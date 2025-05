Redmi Buds 6 Pro im Test: Günstig, stark – besser als erwartet!

Mit den Redmi Buds 6 Pro bringt Xiaomi ein Paar True-Wireless-In-Ears auf den Markt, das zahlreiche Features der Oberklasse in ein preislich attraktives Gesamtpaket packt. Für etwa 65 Euro bieten die Buds aktives Noise Cancelling, LDAC-Unterstützung und Spatial Audio – eine Ausstattung, die in dieser Preiskategorie eher die Ausnahme ist.

Verfügbarkeit und Preis

Die Xiaomi Redmi Buds 6 Pro sind seit dem 16. Januar 2025 im deutschen Handel erhältlich. Angeboten werden sie unter anderem im offiziellen Xiaomi-Shop sowie bei etablierten Online-Händlern wie Amazon. Die UVP liegt bei rund 65 Euro – angesichts des Funktionsumfangs eine wettbewerbsfähige Positionierung im hart umkämpften Segment der kabellosen In-Ears.

Design und Verarbeitung

Das In-Ear-Design orientiert sich an aktuellen Standards: kompakt, ergonomisch geformt und mit einem Gewicht von 5,2 g pro Hörer angenehm leicht. Das Ladecase bringt 46,5 g auf die Waage und bleibt mit seinen Maßen (61,05 × 48,28 × 25,17 mm) transportfreundlich. Die Verarbeitung wirkt durchgängig solide, das Gehäuse setzt auf eine Mischung aus matter Oberfläche und glänzenden Akzenten. Der Look ist schlicht, lediglich das gelbe Redmi-Logo fällt etwas aus dem Rahmen.

Das Case der Redmi Buds 6 Pro kann die Ohrhörer mindestes viermal aufladen Quelle: nextpit Kontrast zwischen einer glänzend metallischen Oberflächen und einer eher matten Oberfläche ist sehr modisch Quelle: nextpit Die satinierte Oberfläche der Ohrhörer ist dezent und elegant Redmi Buds 6 Pro Case in Schwarz Quelle: nextpit Redmi-Schriftzug auf den Kopfhörern Quelle: nextpit

Die Buds sind nach IP54 zertifiziert und somit gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Im Praxistest zeigten sie sich auch bei Bewegung, etwa beim Sport, als zuverlässig und sicher im Sitz. Das Case ist mit einem stabilen Scharnier ausgestattet, die LED-Leiste an der Front informiert über den Ladestatus.

Klangbild und Mikrofonqualität

Klanglich liefern die Xiaomi Redmi Buds 6 Pro ein neutrales, ausgewogenes Profil. Der dynamische 11-mm-Treiber in Kombination mit zwei 6,7-mm-Hochtönern sorgt für klare Höhen, saubere Mitten und einen präsenten, aber nicht überbetonten Bassbereich. Für den Preisbereich bemerkenswert ist die Unterstützung des LDAC-Codecs, der eine hochauflösende Audioübertragung per Bluetooth ermöglicht, sofern das Quellgerät kompatibel ist.

Die integrierten Mikrofone – drei pro Hörer – liefern ordentliche Sprachqualität, auch in lauteren Umgebungen. Für alltägliche Telefonate oder Sprachaufnahmen reicht die Qualität aus, ohne sich allerdings deutlich von der Konkurrenz abzuheben.

ANC und Transparenzmodus

Die aktive Geräuschunterdrückung arbeitet mit mehreren Mikrofonen pro Seite und bietet sowohl eine manuelle Steuerung als auch eine adaptive Automatik. Im Alltag dämpft das ANC zuverlässig monotone Umgebungsgeräusche – etwa in Bahn oder Büro. Windgeräusche oder unregelmäßige Frequenzen werden hingegen weniger effektiv gefiltert, was gerade im Outdoor-Einsatz auffällt.

Bedienung und App-Integration

Der Transparenzmodus lässt sich in zwei Varianten aktivieren: entweder mit Fokus auf Stimmen oder als allgemeine Umgebungserkennung. Beide Modi wirken natürlich und sind insbesondere im Straßenverkehr oder bei Gesprächen praktisch.

Gesteuert werden die Buds über kapazitive Touchflächen mit individuell konfigurierbaren Gesten. Die Steuerung umfasst bis zu fünf Funktionen pro Hörer und kann über die Xiaomi Earbuds-App angepasst werden. Die App ist übersichtlich gehalten und bietet Zugriff auf den Equalizer, ANC-Modi sowie die Funktion für räumlichen Klang mit Head-Tracking.

Das Spatial Audio (mit Head Tracking) funktionierte während meines Tests überraschend gut Quelle: nextpit Der Transparenzmodus kann manuell eingestellt werden, hat aber keinen Einfluss auf die Intensität Quelle: nextpit Der Transparenzmodus kann sich auch auf Umgebungsgeräusche konzentrieren Quelle: nextpit Die aktive Geräuschunterdrückung der Redmi Buds 6 Pro kann manuell oder automatisch eingestellt werden Quelle: nextpit Die Redmi Buds 6 Pro verfügen über alle Komfortmerkmale der teureren Konkurrenz Quelle: nextpit In der App kannst du auch einstellen wie die Ohrhörer auf Touch-Gesten reagieren Quelle: nextpit Sie können den Transparenzmodus aktivieren, um menschliche Stimmen zu verstärken Quelle: nextpit Wenn du den versteckten Equalizer in der App gefunden hast, funktioniert er ziemlich gut Quelle: nextpit

Besonders nützlich: Die automatische Trageerkennung pausiert die Wiedergabe beim Herausnehmen der Buds. Die Verbindung erfolgt via Bluetooth 5.3 und war im Test durchgehend stabil.

Akkuleistung und Laden

Die Laufzeit beträgt laut Hersteller bis zu 9,5 Stunden ohne ANC und LDAC. Mit aktiviertem Noise Cancelling und Nutzung des hochwertigen Codecs sind realistisch etwa sechs Stunden zu erwarten. Das Case ermöglicht bis zu vier zusätzliche Ladezyklen. Eine LED informiert über den Akkustand.

Kabelloses Laden wird nicht unterstützt – geladen wird ausschließlich per USB-C. In Anbetracht des Preises ist dies verschmerzbar, in höheren Preisklassen wäre es jedoch Standard.

Fazit

Mit den Redmi Buds 6 Pro liefert Xiaomi ein rundes Gesamtpaket im unteren Mittelklassebereich. Die Ausstattung ist umfangreich, das Design funktional, die Klangqualität solide. Zwar gibt es kleinere Schwächen beim Windschutz der ANC-Funktion und beim Fehlen von Wireless Charging, doch gemessen am Preis ist das Gesamtbild überzeugend.

Für Nutzer, die auf der Suche nach modernen True-Wireless-Kopfhörern mit gutem Klang, effektiver Geräuschunterdrückung und praktischen Zusatzfunktionen sind, ohne ein dreistelliges Budget einzuplanen, stellen die Redmi Buds 6 Pro eine attraktive Option dar.

