Retro-Review: Roller Coaster Tycoon 3 im Nostalgie-Test

Roller Coaster Tycoon 3 ist vor mehr als 20 Jahren auf den Markt gekommen. Genauer gesagt, im Jahr 2004. Vor ein paar Jahren hat das Spiel dann ein kleines Update bekommen. Jetzt kannst du es dir bei Steam kaufen und mit moderner Hardware und in HD-Auflösung spielen. Ich habe mir das Spiel jetzt für rund 20 Euro gekauft und wollte herausfinden, ob es wirklich so gut ist, wie ich es in Erinnerung habe, oder ob es sich dabei nur um reine Nostalgie handelt.

Erster Eindruck: Die Grafik

Beim Starten des Spiels ist mir eines direkt aufgefallen. Und zwar, dass die Grafik von Roller Coaster Tycoon 3 sich erstaunlich gut gehalten hat. Selbstverständlich ist das Spiel mittlerweile in die Jahre gekommen, ist aber auch heute noch problemlos spielbar. Bei der Testfahrt von Achterbahnen im Wagen zu sitzen, fühlt sich nach wie vor so gut an, wie ich es in Erinnerung hatte. Das liegt unter anderem daran, dass die veraltete Grafik gerade hier keinen großen Einfluss hat.

Doch auch sonst birgt das Spiel in seiner grafischen Gestaltung viele kleine Details, an die ich mich noch aus meiner Kindheit erinnere. Vögel verlieren ihre Federn und Ballons platzen, wenn du sie anklickst. Solche kleinen Spielereien sind es, die dem Spiel seine Seele verleihen. Im modernen Nachfolger der Reihe, Planet Coaster, sucht man vergeblich nach solchen Gimmicks.

Virtuelle Achterbahnen machen nach wie vor Spaß.

Das Gameplay: Erstaunlich Detailverliebt

Beim Spielen von Roller Coaster Tycoon 3 fällt außerdem auf, wie detailverliebt das Spiel tatsächlich ist. Trotz der technischen Grenzen der Zeit reizt das Spiel diese vollends aus. Gerade die Vielzahl an Achterbahnen, Fahrgeschäften und Deko-Gegenständen hat mich überrascht. Da die bei Steam verkaufte, modernisierte Version die beiden Erweiterungen „Soaked“ und „Wild“ enthält, hat das Spiel zusätzlich viel zu bieten.

So kannst du beispielsweise einen kleinen Zoo innerhalb deines Parks errichten, oder einen grandiosen Wasserpark inmitten der Achterbahnen bauen. Planet Coaster 2, welches vor wenigen Wochen auf den Markt gekommen ist, hat zwar ebenfalls Wasserparks, doch um einen Zoo zu bauen benötigst du hier ein weiteres, separates Spiel.

Einen schönen Park zu bauen, geht schnell und einfach.

Dank der beiden Erweiterungen und einem großen Repertoire im Grundspiel kann das Spiel moderne Versionen leicht in seiner Auswahl übertreffen. Es gibt allerdings auch ein paar Grenzen im Spiel. So kannst du beispielsweise nicht jede reale Achterbahn nachbauen, da es beim Bauen einige Limitationen gibt, die es unmöglich machen. Das fällt insbesondere im Vergleich zu den moderneren Versionen des Spiels auf.

Performance von Roller Coaster Tycoon 3

Dank der überarbeiteten Version des Spiels kannst du es kinderleicht auf modernen Computern zum Laufen bringen. Dabei ist es den Entwicklern gelungen, das Spiel nicht übermäßig anspruchsvoll zu machen. So läuft es auch auf meinem Arbeitslaptop ohne dedizierte Grafikkarte völlig problemlos und flüssig.

An manchen Stellen zeigen sich jedoch Spuren der Zeit, die das Alter des Spiels reflektieren. Eine dieser Stellen ist das Wasser im Spiel. Hier zeigen sich einige grafische Fehler, hauptsächlich was die Reflexionen auf der Wasseroberfläche angeht. Die Fehler lassen sich jedoch verhältnismäßig leicht ignorieren und beeinflussen die sonstige Performance des Spiels nicht.

Das Interface des Spiels ist intuitiv gestaltet.

Insgesamt wirkt die Besucher-KI im Spiel im Vergleich zu modernen Titeln recht rudimentär. Das führt dazu, dass manche Attraktionen kaum besucht werden, während andere sich überproportionaler Beliebtheit erfreuen. Des Weiteren ist das Spiel im Vergleich zu Planet Coaster sehr anspruchsvoll. Attraktionen haben häufiger mit technischen Problemen zu kämpfen und einen wirtschaftlichen Park zu bauen ist nicht leicht.

Fazit zu Roller Coaster Tycoon 3

Wie sieht es also nun mit Roller Coaster Tycoon 3 aus? Hat das Spiel einen rein nostalgischen Wert, oder kann es auch heute noch überzeugen? Tatsächlich bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass das Spiel nach wie vor einiges zu bieten hat. In manchen Aspekten ist die Simplizität des Spiels sogar ein Vorteil. Die simple Gebäudeplatzierung macht das flotte Errichten eines Freizeitparks einfach und effizient. Wer also nach einem netten Zeitvertreib für nebenbei sucht, der findet hier genau das, was er sucht.

Gerade der Sandbox-Modus kann hier heutzutage punkten. Wer einen hyper-realistischen Freizeitpark errichten will und diesen bis ins kleinste Detail verwalten möchte, der sollte lieber zu modernen Alternativen greifen. Doch Roller Coaster Tycoon 3 hat nach wie vor eine Existenzberechtigung und eine Zielgruppe, die nicht nur aufgrund von Nostalgie profitiert. Bei Steam kostet das Spiel rund 20 Euro.