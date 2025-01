97 von 100: Das ist das beste Nintendo-Spiel aller Zeiten

Nintendo ist in den vergangenen Jahren oft negativ aufgefallen. Die Gründe dafür sind weitreichend und vielfältig. Von verbraucherfeindlichen Rückerstattungsrichtlinien bis hin zu absurden Gerichtsverfahren, das Unternehmen fällt immer wieder negativ auf. Dennoch gelingt es dem Gaming-Giganten nach wie vor, sehr gute Spiele auf den Markt zu bringen. Das beste Videospiel aus dem Hause Nintendo ist jedoch schon einige Jahre alt. Dieser Artikel basiert auf den Videospielbewertungen bei Metacritic. Die Seite sammelt Bewertungen von Kritikern und Spielern und fasst diese zu einer Wertung zusammen. Maximal können 100 Punkte in der Kritikerwertung und 10 Punkte in der Spielerwertung erreicht werden.

Das beste Nintendo-Spiel: Super Mario Galaxy

Beim besten Nintendo-Spiel aller Zeiten handelt es sich um ein klassisches Super Mario-Game. Bei Metacritic, der führenden Seite für Spielbewertungen, hat das Spiel satte 97 von 100 Punkten erreicht. Doch das ist längst nicht alles, denn nicht nur der erste Teil der Reihe gehört zu den besten Spielen. Auch Super Mario Galaxy 2 hat eine Bewertung von 97 von 100 Punkten erhalten. Somit teilen sich die beiden Spiele den Thron.

Doch was macht Super Mario Galaxy so besonders? Laut Kritikern bietet das Spiel die perfekte Mischung aus klassischem Plattformer-Gameplay und spannenden neuen Elementen. Das Spiel beweist außerdem, dass Mario keine Figur der Vergangenheit ist. Ob in 1985, 2007 oder 2024; Mario ist und bleibt eine der beliebtesten Videospielfiguren überhaupt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Super Mario Galaxy ist im Jahr 2007 für die Nintendo Wii erschienen. Im Jahr 2010 folgte dann der Nachfolger, ebenfalls für die Nintendo Wii. Seither ist es um die Spielreihe jedoch still geworden. Neben den beiden Spielen für die Wii gibt es keine weiteren Galaxy-Titel. Wer sich die beiden Spiele auch 2025 noch kaufen möchte, wird bei Secondhandshops fündig. Der durchschnittliche Preis liegt aktuell bei etwa 20 bis 30 Euro, wobei Spiele in gutem Zustand oft teurer sind.