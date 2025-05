Blade 16: heftige Leistung in dezenter Verpackung

Die Gaming-Notebooks von Razer fallen vor allem dadurch auf, dass sie auf den ersten Blick kaum als ein solches zu erkennen sind. Das gilt einmal mehr auch für das neue Blade 16. Mit seiner kantigen Form und seinen klaren Linien hebt es sich schon optisch von den meisten Konkurrenten ab und wirkt eher wie ein Business-Notebook. Das schwarz eloxierte Gehäuse wurde zudem mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen, die Fingerabdrücken entgegenwirken soll. Lediglich das – natürlich hintergründig beleuchtete – Logo auf der Rückseite wirkt mit seinem satten Grün für die eher konservative Geschäftswelt etwas überzogen.

Erstaunlich schlank und leicht

Dass sich das Blade 16 von den üblichen Modellen der Gaming-Kategorie absetzen soll, zeigt sich auch bei den Abmessungen. Vor allem die Bauhöhe von gut 1,7 cm ist mit Blick auf die Klasse klein. Das gilt letztlich auch für das Gewicht von 2,14 kg, das zwar deutlich über dem von schlanken Office-Notebooks wie dem LG Gram oder dem Samsung Galaxy Book liegt, aber bei leistungsstarken Laptops das untere Ende der Skala markiert.

Auch hinsichtlich der Verarbeitung wird das Razer-Notebook hohen Erwartungen gerecht. Der Metallkorpus zeigt sich gegenüber äußerer Krafteinwirkung unbeeindruckt. Das Scharnier ist nicht zu schwergängig, dennoch hält es das Display auch bei kräftigen Remplern auf der gewünschten Position. Lediglich der – allerdings sehr schlanke – Deckel kann an dieser Stelle nicht ganz mithalten. Er lässt sich auch mit wenig Kraft zu Verwindungen hinreißen.

Razer Blade 16 Display: OLED mit knackigen Farben und glänzender Oberfläche

Der positive Eindruck setzt sich auch beim Aufleuchten des Bildschirmes fort. Die Inhalte auf dem 16 Zoll großen Panel werden nicht nur mit einer 2K-Auflösung angezeigt und lassen damit kaum Wünsche hinsichtlich der Detailschärfe offen. Dank der OLED-Technologie lässt auch die Farb- und Kontrastdarstellung des 240 Hz schnellen Bildschirms keine Wünsche offen.

Die glänzende Oberfläche begeistert dagegen nicht unbedingt jeden Gamer. Insbesondere in sehr hellen Lichtsituationen – in hell ausgeleuchteten Räumen oder auf der sonnigen Terrasse – fallen sie deutlich ins Auge.

AMD hat den Vorzug erhalten

Setzte Razer in der Vergangenheit in seinen Gaming-Notebooks zumeist auf Prozessoren von Intel, wird beim neuen Blade 16 auf einen Chip aus dem Hause AMD vertraut. Mit dem Ryzen AI 9 HX 370 verbaut der US-amerikanische Gaming-Spezialist einen Chip mit vier bis zu 5,1 GHz schnellen Zen-5- und acht Zen-5c-CPU-Kernen, die maximal mit 3,3 GHz getaktet werden. Damit knackt der Ryzen-Prozessor bei Tests der Leistung des einzelnen CPU-Kerns im Geekbench-Benchmark fast die 3.000-Punkte-Marke. Im Verbund sind nahezu 15.300 Punkte drin.

Display 16 Zoll, IPS, 2.560 x 1.600 Pixel Prozessor: AMD Ryzen AI 9 370 HX Grafik: Nvidia Geforce RTX 5090 Arbeitsspeicher: 32 GB, LPDDR5X Datenspeicher SSD, 2 TB, NVMe, PCIe 4.0 x4 Kamera 1080p Anschlüsse: 2x USB4 Typ-C, 3x USB 3.2 Gen 2 Typ-A, HDMI 2.1, SD-Slot, 3,5-mm-Klinke Drahtlos: WiFi 7, Bluetooth 5.4 Akku: 90 Wh Lieferumfang: Netzteil Abmessungen: 35,5 x 25 x 1,7 cm Gewicht: 2,14 kg Betriebssystem: Windows 11 Home Preis: 4.399 Euro

Der Unterschied zeigt sich beim Blick auf den Vorgänger. Die Performance des Ryzen 9 7940HS, der beispielsweise im Framework 16 zur Wahl steht, fällt um fast ein Drittel höher aus. Im Cinebench ergibt sich ein ähnliches Bild, die Unterschiede sind hier sogar noch etwas deutlicher.

Von Apple inspiriert: Razers Blade-Notebooks sahen schon immer ein bisschen nach Macbook aus

Grafikkarte des Razer Blade 16: Schon fast zu viel des Guten

Wer den schnellsten AMD-Prozessor in seinem Blade 16 haben will, kauft bei Razer automatisch auch die leistungsstärkste Grafikkarte. Nvidias Geforce RTX 5090 verfügt über 10.496 Cuda-Kerne, die auf einen 24 GB großen Grafikspeicher zugreifen können. Dieser basiert wiederum auf dem schnellen GDDR7-Standard. Die damit zur Verfügung gestellte Leistung kann der Spieler vor dem Display – zumindest derzeit – kaum ausschöpfen, selbst wenn ein externer Monitor angeschlossen wird. Auch dieser muss schon aus der absoluten Spitzenklasse stammen, um die Karte entweder durch eine enorme Geschwindigkeit oder eine riesige Auflösung an Leistungsgrenzen zu treiben.

Das zeigt sich nicht zuletzt an den Ergebnissen des GPU-Tests des Geekbenchs mit fast 210.000 Punkten. Im Vergleich: Die AMD Radeon 7700S am unteren Ende der Leistungsskala kommt mit weniger als 76.500 Punkten auf kaum mehr als ein Drittel der Leistung.

Trotz der enorm leistungsstarken Hardware bleibt das Razer Blade 16 vergleichsweise leise. Erst unter Last sind die Lüfter deutlich zu vernehmen. Dass die links und rechts neben der Tastatur positionierten Lautsprecher Schwierigkeiten haben, diese zu übertönen, liegt letztlich eher an einer begrenzten maximalen Lautstärke. Überdies ist der Klang etwas blechern, aber insgesamt ordentlich.

SSD mit brauchbarer Größe und hoher Geschwindigkeit

Beim RAM zeigt sich das Razer Blade 16 erwartungsgemäß gut ausgestattet. Dem Prozessor werden 32 GB im LPDDR5X-Format zur Seite gestellt, der eine maximale Transferrate von 8.000 MT/s leistet. Das deutet darauf hin, dass der Arbeitsspeicher Teil des Prozessors ist und nicht als Riegel in einer Speicherbank auf dem Board steckt.

Auch für das Speichern von Daten bietet das Razer-Notebook viel Platz. Der Hersteller verbaut eine NVMe-SSD von Samsung, die ein Fassungsvermögen von zwei Terabyte bietet und mithilfe der PCIe-4-Schnittstelle angebunden wird. Doch nicht nur die Größe ist für das Blade 16 angemessen, auch die Geschwindigkeit überzeugt. Beim Lesen von Daten werden im Diskmark Geschwindigkeiten von etwa 6.600 MB/s angezeigt, beim Schreiben liegen die Transferraten bei rund 4.900 MB/s.

Das externe Netzteil liefert bis zu 280 W

Razer Blade 16: Gute Akku-Laufzeit für ein Gaming-Notebook

Der Betrieb mithilfe der Reserven des Akkus gehört in der Regel nicht zu den Stärken eines Gaming-Notebooks. Razer packt in das schlanke Gehäuse des Blade 16 zwar einen Energiespeicher mit einer Kapazität von 90 Wh – auf lange Laufzeiten sollte man dennoch nicht hoffen. Wird die Hardware nicht gefordert, hält sich der Stromverbrauch zwar in Grenzen, doch schon nach einer Stunde im Browser sind 18 Prozent der Reserven aufgebraucht.

Auch beim Zocken sollte das Netzteil zumindest in der Nähe sein. Nach einer Stunde auf den Rennstrecken von Asphalt Legends Unite wurde der Akkustand mit immerhin noch 53 Prozent angegeben – für ein Gaming-Notebook ist das aber kein gänzlich schlechter Wert.

Gute Tastatur, riesiges Touchpad

Auch wenn Razer äußerlich auf typischen Gaming-Zierrat verzichtet, kommt der Hersteller an einer Stelle nicht um den Quasi-Standard des Genres herum. Die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur kann in allen Farben des Regenbogens leuchten. Und mehr noch. Sie überzeugt auch beim Schreiben. Anders als bei früheren Modellen verfügen die Tasten über einen recht ordentlichen Tastenhub und einen angenehm definierten, aber nicht zu druckvollen Anschlag. Fürs reine Zocken ist eine externe Gaming-Tastatur jedoch immer noch die erste Wahl.

Auch das Touchpad leistet gute Dienste: Dank der Größe von 15 x 9,8 cm fühlen sich die Fingerspitzen fast wie Eiskunstläufer auf dem zugefrorenen Bodensee. Zudem fühlt sich der Klick-Menanismus angenehm an. Das Touchpad bewegt sich spürbar nach unten, ohne abzutauchen. Dabei bietet es einen spürbaren Gegendruck, ohne schwergängig zu sein.

Wenn die SSD nicht mehr reicht: Das Razer Blade 16 akkzeptiert auch SD-Karten

Ohne LAN auf die LAN-Party

Die Razer-Notebooks weichen nicht nur äußerlich vom klassischen Gaming-Design ab. Auch bei der Auswahl an Ports verzichten die US-Amerikaner auf einen Anschluss, der bei den anderen Herstellern in diesem Segment als unverzichtbar gilt. Der LAN-Port. Fürs Netzwerk-Spiel muss WLAN genügen, immerhin wird mit WiFi 7 der neueste Standard unterstützt. Für die kabellose Anbindung von Peripherie steht zudem Bluetooth 6.4 bereit.

Am Schreibtisch bietet das Blade 16 zudem genügend Steckplätze, die technisch vollends dem neuesten Stand entsprechen. Die beiden USB-C-Einschübe basieren auf dem USB-4-Standard. Sie unterstützen außerdem entsprechende Netzteile mit einer Ladeleistung von bis zu 100 W, sodass das fette 280-W-Netzteil (mit eigenem Anschluss) auch mal zu Hause bleiben kann. Die drei klassischen USB-A-Buchsen entsprechen der 3.2-Gen2-Spezifikation. Obendrein kann ein zusätzlicher Monitor mithilfe von HDMI 2.1 angeschlossen werden. Content Creators können ihre SD-Karten auf der rechten Seite ins Gehäuse schieben.

Fazit zum Razer Blade 16

Das Razer Blade 16 ist mit seiner schlanken Form schon optisch eine Augenweide und weiß auch Nutzern zu gefallen, die großen Leistungshunger mitbringen, aber nicht viel für das typische Gaming-Design übrig haben. Im Inneren wird die schnellste Grafikkarte mit dem aktuell leistungsstärksten Prozessor für Notebooks gepaart.

Razer Blade 16 Wertung Design / Verarbeitung 10 8 Display 15 13 Prozessor 20 20 Speicher 10 9 Akku und Verbrauch 10 6 Tastatur 5 4 Anschlüsse 10 8 Preis / Leistung 20 13 Gesamt 100 81

Die Tastatur zeigt sich im Vergleich zu früheren Modellen deutlich verbessert. Lediglich das glänzende Finish des Displays stört im Gesamteindruck. Auch der Preis ist nicht ohne. Mit 4.400 Euro ist das Gaming-Notebook deutlich teurer als vergleichbare Konkurrenten.

Pro

Schick und sehr gut verarbeitet

Enorme Leistung

Vergleichsweise leise

Für ein Laptop dieser Kategorie gute Akku-Laufzeit

Contra

Kein LAN

Teuer