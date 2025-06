Dieses Tablet hat mehr drauf, als du denkst! Wir zeigen, wie du deutlich günstiger drankommst

Schreibarbeiten erledigst du meistens vom PC aus, du möchtest aber gleichzeitig auch zeichnen, Notizen machen und Skizzen anfertigen? Um nicht mit zwei Geräten hantieren zu müssen, schlägt Huawei mit dem MatePad Pro 12.2 2025 die Brücke zwischen Laptop und Tablet. Das Gerät ist jetzt gerade dank unseres Rabattcodes deutlich günstiger und mit praktischen Geschenken zu haben. Wie du sparen kannst, erfährst du jetzt.

Direkt zum Angebot (Code AINSIDEDMP12 für 150-Euro-Rabatt)

Huawei MatePad Pro 12.2 2025: Ein wahrer Allrounder

Das Design und die komplette Aufmachung des MatePads machen es zu einer spannenden Option für Studierende, Menschen, die viel am PC arbeiten oder einfach kreative Köpfe. Das 2-in-1-Gerät zeichnet sich durch ein 12,2 Zoll OLED-Display aus. Der Bildschirm ist Paper-Matte, was Spiegelungen gänzlich ausmerzt und beim Zeichnen für ein papierähnliches Gefühl sorgen soll. Mit dem MatePad Pro 12.2 2025 kannst du deshalb und dank einer Spitzenhelligkeit von 2.000 Nits selbst problemlos draußen in der Sonne arbeiten. Die Akkukapazität von 10.100 Milliamperestunden meistert sogar die längsten Arbeitstage mühelos. Dabei ist das Tablet lediglich 5,5 Millimeter breit und mit 508 Gramm auch ein echtes Leichtgewicht. Du kannst es also immer mitnehmen.

Als erstes Huawei Tablet überhaupt ist es Wi-Fi-7 fähig, wodurch du noch mal deutlich schneller und stabiler surfen kannst. Eine versteckte Stifthalterung sowie die faltbare Tastatur sorgen für größtmöglichen Komfort beim Arbeiten.

Mit unserem Rabattcode sparen und Geschenke zum Tablet sichern

Zum Marktstart hängt am MatePad Pro 12.2 2025 ein Preisschild über 999 Euro. Mit unserem Rabattcode AINSIDEDMP12 sparst du dir aber direkt 150 Euro. Zusätzlich schnürt dir Huawei auch noch ein regelrechtes Geschenkpaket. Dieses besteht aus dem M-Pencil, mit dem du Notizen machen und zeichnen kannst, einer Computermaus, einem 66-Watt-Adapter sowie dem passenden Ladekabel. Den Höhepunkt der Goodies bildet der WiFi-Router BE3, der über Wi-Fi-7 verfügt. Insgesamt haben die Geschenke einen Warenwert von satten 316,99 Euro. Obendrauf gibt es noch eine Garantieverlängerung auf drei Jahre.

Das gibt es zum Launch des neuen Tablets

Der Rabattcode AINSIDEDMP12 gilt noch bis zum 31. Juli. Wenn du dir also das neue MatePad Pro 12.2 2025 sichern willst, ist jetzt deine Zeit gekommen. Denn aktuell lohnt sich die Investition dank 150 Euro Rabatt und Geschenken im Wert von über 300 Euro gleich doppelt.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.