PlayStation-Nutzer geschockt: Sony hat schlechte Nachrichten

Im Dezember 2023 feierte die PlayStation von Sony einen bedeutenden Meilenstein. Sony gab bekannt, dass in den fast vier Jahren seit der Veröffentlichung bereits 50 Millionen Exemplare der Konsole verkauft wurden. Microsofts Xbox hingegen verkaufte im gleichen Zeitraum nur etwa 22 Millionen Konsolen. Doch nach dem Siegeszug der PlayStation gibt es jetzt schlechte Nachrichten für alle Spieler.

Keine großen neuen Spiele

Sony gab bekannt, dass es für die PlayStation 5 im kommenden Fiskaljahr keine exklusiven First-Party Spiele geben wird. First-Party exclusive Games sind Spiele wie „Marvel’s Spider-Man 2″ und „God of War: Ragnarok“. Sie werden von Studios, die zu Sony gehören, direkt für die PlayStation entwickelt. Exklusive Spiele sind seit jeher ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Konsole. Die PlayStation 4 bietet beispielsweise ein breites Portfolio exklusiver Games, was die Konsole zu einem riesigen Erfolg machte.

Für die PlayStation 5 gibt es jedoch weniger exklusive Spiele. Sony begründet das damit, dass die Entwicklung moderner Spiele schlichtweg mehr Zeit in Anspruch nimmt. Außerdem konzentrierte sich das Unternehmen bisher darauf, Spiele nicht nur für die PlayStation 5, sondern auch für die PlayStation 4 anzubieten. Dies ist ein zusätzlicher Aufwand, der die Entwicklung verlangsamt.

Trotz dass es bis April 2025 keine First-Party Games für die PlayStation 5 geben wird, bedeutet das nicht etwa, dass keinerlei exklusive Games anstehen. Noch in diesem Jahr werden „Final Fantasy 7 Rebirth“, „Rise of Ronin“ und „Stellar Blade“ exklusiv für die Konsole veröffentlicht. Laut Sony-Chef Hiroki Totoki befinden sich bereits neue First-Party Games in der Entwicklung, auch wenn diese erst ab 2025 veröffentlicht werden.

Das Ende der PlayStation 5 naht

Obwohl die PlayStation gerade erst einen wichtigen Meilenstein feierte, gibt es nicht nur Grund zur Freude. Insgesamt verkaufte die Konsole im aktuellen Fiskaljahr nicht so viele Exemplare wie geplant. Hiroki Totoki erklärte die sinkenden Verkaufszahlen damit, dass die Konsole sich bereits in der zweiten Hälfte ihrer Lebenszeit befindet. Die Technik im Inneren der Konsole wird schon bald fünf Jahre alt, was für eine Konsole ein beachtliches Alter ist. Aktuelle Statements lassen somit darauf schließen, dass die Veröffentlichung der PlayStation 6 bis 2028 geplant ist.