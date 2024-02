PlayStation vs. Xbox: 77 Millionen Gamer haben endgültig entschieden

Dass die PlayStation in Deutschland die beliebtere Konsole ist, steht schon seit Längerem fest. Die jetzt veröffentlichten Verkaufszahlen der vergangenen Jahre zeigen aber, wie unbeliebt die Konsole von Microsoft im internationalen Vergleich tatsächlich ist. Die Gamer haben gesprochen, doch wie geht es jetzt mit dem Verlierer weiter? Müssen Fans der Xbox sich Sorgen um die Zukunft ihrer Konsole machen?

Schockierende Verkaufszahlen im Jahr 2023

Take-Two Interactive ist ein führender Videospiel-Publisher. Zum Unternehmen gehören unter anderem Rockstar Games, Rockstar North, 2K Games und Zynga. In einem Bericht legt der Publisher jetzt offen, wie viele Konsolen der neunten Generation zum Zeitpunkt des 31. Dezembers 2023 weltweit verkauft wurden. Dass die PlayStation nach wie vor die Nase vorn hat, haben die meisten Spieler wohl vermutet. Wie weit die Verkaufszahlen der beiden Konkurrenten jedoch auseinanderliegen, schockiert viele.

Laut Take-Two wurden weltweit bereits 77 Millionen Konsolen der neunten Generation verkauft. Dazu gehören die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Microsoft gibt die Verkaufszahlen der beiden hauseigenen Konsolen nicht mehr bekannt, was jedoch bei Sony nicht der Fall ist. Die PlayStation 5 verkaufte bis zum 31. Dezember 2023 satte 50 Millionen Exemplare. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Microsoft mit 27 Millionen Exemplaren nur etwa halb so viele Konsolen verkaufte.

Xbox CEO äußert sich

Angesichts verschiedenster Gerüchte und Sorgen rund um die Zukunft der Xbox äußerte sich jetzt sogar der Microsoft Gaming CEO Phil Spencer. Er kündigte ein „business update“ an, das Fans und Spieler in dieser Woche über die Zukunftspläne für die Xbox informieren soll. Spieler, die sich angesichts dieser Entwicklungen Sorgen um den Fortbestand der Xbox machen, können vorerst beruhigt sein. Berichten zufolge informierte Spencer die Mitarbeiter von Microsoft Gaming bereits darüber, dass die Firma auch in Zukunft neue Xbox-Konsolen herstellen wird.