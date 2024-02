Der Epic Games Store schenkt dir auch in diesem Jahr jede Woche zahlreiche, hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir das Spiel „Super Meat Boy Forever“ komplett kostenlos sichern. Um dir das Spiel herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls kostenlos. Hast du dir das Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf des Angebots permanent dir. Das Angebot des aktuellen Spiels endet am 29. Februar um 17 Uhr.

Jetzt im Epic Games Store: „Super Meat Boy Forever“

Der beliebte Charakter Super Meat Boy kehrt in „Super Meat Boy Forever“ zurück. Auch diesmal sind die Level brutal schwierig und dem Tod auszuweichen ist alles andere als einfach. Du musst dir deinen Weg durch bekannte und neue Welten rennen, springen, schlagen und treten, um sicher am Ziel anzukommen. Dabei genießt du eine Story, die der großen Leinwand würdig ist.

Bei den Bewertungen des Spiels teilen sich die Meinungen. Kritiker sind nicht ganz überzeugt vom Spiel, doch den Nutzern im Epic Games Store sagt das Spiel eindeutig zu. Sie bewerten es mit grandiosen 4,7 von 5 Sternen. Das Spiel ist jetzt eine Woche lang komplett kostenlos. Normalerweise kostet es dich 16 Euro.

Super Meat Boy Forever ist eine wahre Herausforderung.

Nächste Woche kostenlos: „Aerial_Knight’s Never Yield“

Nächste Woche kannst du dir das Spiel „Aerial_Knight’s Never Yield“ im Epic Games Store sichern. In diesem Game spielst du als Wally. Er ist ein geheimnisvoller Charakter, der wiedererlangt hat, was ihm genommen wurde. Du kannst deinen Gegnern nur entkommen, indem du schneller bist. Renne, springe, rutsche und sprinte, um gefährliche Hindernisse zu überwinden. Die Spieldauer des Games beträgt etwa 1,5 Stunden, was es perfekt für einen entspannten Nachmittag macht.

Aerial_Knights Never Yield überzeugt mit coolem Design.

Aktuell kostet dich das Spiel noch 12 Euro. Ab dem 29. Februar kannst du es dir jedoch eine Woche lang kostenlos sichern. Die Bewertungen des Spiels sind positiv und loben vor allem das gute Design.