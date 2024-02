Neue PlayStation-Konsole: Veröffentlichung noch 2024?

Sonys PlayStation 5 ist die beliebteste Konsole der neunten Generation. Obwohl die Konsole noch im Dezember 2023 einen wichtigen Meilenstein feierte, passte Sony zuletzt die eigenen Erwartungen an die PlayStation an. Denn trotz über 50 Millionen verkauften Exemplaren verkauft sich die Konsole aktuell nicht so gut, wie erwartet. Laut Analysten, die sich gegenüber CNBC zur PlayStation äußerten, könnte es für Fans dennoch schon bald gute Neuigkeiten geben.

PlayStation 5 Pro kurz vor der Veröffentlichung?

Die PlayStation 5 befindet sich laut Sony bereits in der letzten Phase ihres Lebenszyklus. Die Hardware im Inneren der Konsole wird schon bald fünf Jahre alt, was ein beachtliches Alter für eine Konsole ist. Je älter die Konsole wird, desto lauter werden Spekulationen über eine Pro-Variante der beliebten Konsole. Analysten sind jetzt der Meinung, dass eine überarbeitete Version der PlayStation 5 früher auf den Markt kommen könnte als erwartet. Gegenüber CNBC erklärten sie, dass die Veröffentlichung der PlayStation 5 Pro noch in diesem Jahr erfolgen könnte. Damit wäre die Hardware der neuen Konsole bereit für die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI im nächsten Jahr.

Sony schraubte die eigenen Erwartungen an die Verkaufszahlen der PlayStation 5 in diesem Jahr bereits herunter. War man ursprünglich von 25 Millionen verkauften Konsolen ausgegangen, erwartet die Firma jetzt nur noch 21 Millionen. Die Gewinne des Unternehmens im Gaming-Bereich befinden sich aktuell insgesamt auf einem sehr niedrigen Stand. Laut den Analysten führt ein solcher Schwund der Verkaufszahlen und Gewinne oft die Veröffentlichung einer neuen Konsole herbei, die neue Käufer bringt.

Mit der PlayStation 5 Slim hat Sony zwar bereits eine Version der Konsole mit verbesserter Hardware auf den Markt gebracht, doch bei einer Pro-Variante ist mit einem substanzielleren Upgrade zu rechnen. Offizielle Informationen seitens Sony gibt es aktuell jedoch noch nicht. Ob sich die Vermutungen der Analysten also bewahrheiten, muss sich noch zeigen.