Frostpunk 2: So spielst du schon vor der Veröffentlichung

Frostpunk 2 soll offiziell zwar erst am 25. Juli auf den Markt kommen. Leidenschaftliche Fans des Spiels müssen sich also noch einige Monate gedulden. Doch es gibt eine tolle Möglichkeit, das Spiel schon vor der Veröffentlichung im Sommer zu spielen. Wer nämlich eine Anforderung erfüllt, der kann bereits im April einen ersten Einblick ins Spiel bekommen.

Frostpunk 2 Beta im April

Die Entwickler von Frostpunk 2 haben bekannt gegeben, dass es eine eingeschränkte Beta für das Spiel geben wird. An dieser Beta kann jedoch nicht jeder einfach so teilnehmen. Stattdessen müssen Spieler eine Anforderung erfüllen. Schon jetzt besteht die Möglichkeit, Frostpunk 2 bei Steam vorzubestellen. Wer das jetzt tut und sich für die Deluxe Edition entscheidet, der kann noch in diesem Monat spielen. Aktuell kannst du dir sogar 10 Prozent Rabatt auf den Preis der Premium-Edition sichern.

In der geschlossenen Beta dreht sich alles um einen Spielmodus mit dem Namen „Utopia Builder“. Es handelt sich dabei um einen Teil des Sandbox Modus. Sandbox Modi lassen sich in vielen Spielen dieser Art finden. Sie unterscheiden sich vom Rest des Spiels, da sich hier keine Story findet. Dafür hast du jedoch völlige Freiheit bei der Gestaltung deiner Stadt. Für eine Beta eignet sich dieser Modus besonders gut, da er einen Einblick in die Gameplay-Mechaniken gibt. Die geschlossene Beta für Vorbesteller findet vom 15. April bis zum 22. April statt. In dieser Zeit kannst du das Spiel schon vor der Veröffentlichung spielen.

Deine Stadt in Frostpunk 2 ist größer und komplexer als je zuvor.

Zugang zur Beta-Version von Frostpunk 2 ist jedoch noch längst nicht alles, was du mit der Deluxe Edition bekommst. Du erhältst außerdem Zugriff zu drei kostenpflichtigen DLCs, die nach der Veröffentlichung des Hauptspiels herauskommen werden. Zudem kannst du den Story-Modus 72 Stunden vor der offiziellen Veröffentlichung spielen, erhältst ein exklusives In-Game Item und bekommst zusätzlich eine digitale Novelle und den Soundtrack. Die Standardversion des Spiels kostet 45 Euro, während die Deluxe Edition dich normalerweise 75 Euro kostet. Momentan ist sie jedoch für rund 67,50 Euro zu haben.