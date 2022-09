GTA 6: Jetzt ist sogar das FBI involviert

Am vergangenen Wochenende wurde Rockstar, das Studio hinter dem heiß erwarteten GTA 6, über Slack gehackt. Die Hacker eigneten sich unzählige Videos an, die nicht für die Veröffentlichung bestimmt waren. Nun hat Rockstar sich offiziell zur Situation geäußert und Schritte eingeleitet, die zukünftige Angriffe verhindern sollen.

Was wurde gehackt?

Die Hacker verschafften sich bei ihrer Attacke Zugriff auf den Slack Channel von Rockstar. Hier fanden sie die Videos, die später im GTA Forum und auf YouTube veröffentlicht wurden. Bei Slack handelt es sich um einen Dienst, der die Kommunikation innerhalb von Unternehmen möglich macht. International und auch in Deutschland wird der Dienst von großen Unternehmen genutzt. In kürzester Zeit wurden gleich zwei Firmen auf ähnliche Art und Weise über Slack gehackt. Es handelt sich dabei um Rockstar und den Ride Sharing-Service Uber. Beide Firmen erlitten durch den Angriff großen Schaden, denn er stellt einen massiven Eingriff in die Sicherheit beider Firmen dar. Der Angriff auf Uber ereignete sich am 18. September und glich stark dem Angriff, den Rockstar am Wochenende erlebte.

Die Videos, die Rockstar über Slack entwendet wurden, stellen allerdings nur einen geringen Teil des Ausmaßes der Cyberattacke dar. Sie offenbaren zwar Content zu GTA 6, der bisher noch streng geheim gehalten wurde, doch dabei handelt es sich nur um eine vergleichsweise kleine Unannehmlichkeit für Rockstar. Viel verheerender ist, dass die Hacker behaupten, den Sourcecode von GTA 5 und GTA 6 erlangt zu haben. Den Sourcecode für GTA 5 möchten die Hacker für eine fünfstellige Summe verkaufen. Für Rockstar hätte dies immense Auswirkungen auf ihre zukünftige Arbeit. Der Sourcecode eines Spiels ist das Grundgerüst, auf dem das gesamte Spiel aufgebaut ist. Erlangen Hacker Zugriff, könnte dies schwere Konsequenzen nach sich ziehen.

Der Sourcecode des Spiels soll für viel Geld verkauft werden.

Die Zukunft von GTA 6

Rockstar äußerte sich in einem Community-Post zu den geleakten Videos. Das Studio bedauert, dass Informationen zum neuen Spiel auf diese Weise an die Öffentlichkeit gelangt sind. Man ist enttäuscht, dass dem Studio die Chance genommen wurde, das Spiel selbst an die Öffentlichkeit zu bringen. Dennoch verspricht Rockstar, dass dies die Entwicklung von GTA 6 nicht negativ beeinflusst. Das Studio arbeite weiter an dem heiß erwarteten Projekt und freue sich bereits darauf, bald auch offizielle Informationen mit Spielern zu teilen.

Dennoch ist klar, dass Rockstar gegen die Hacker hinter dem Angriff vorgehen wird. Zu diesen Zwecken scheint sich das Studio nun mit Uber zusammenzutun, da das Unternehmen einen sehr ähnlichen Angriff erlitten hat. Man vermutet, dass es sich bei beiden Attacken um Hacker handelt, die zur Gruppe Lapsu$ gehören.

Spekulationen besagen, dass die Gruppe aus Südafrika aus operiert und bereits in viele Cyberangriffe auf große Unternehmen involviert war. Anfang des Jahres wurden beispielsweise sieben junge Menschen in England verhaftet, von denen vermutet wird, dass sie mit Attacken auf Microsoft und Nvidia in Verbindung standen. Angeblich waren sie Mitglieder der Hackergruppe Lapsu$. Nun liegt es am FBI und dem U.S. Department of Justice, die Hacker zu fassen und zu verhindern, dass diese erneut Unternehmen angreifen.