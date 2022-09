Pokémon mit Waffen? Dieses verrückte Spiel kommt bald raus

Da Pokémon eines der beliebtesten und bekanntesten Videospiel-Franchises überhaupt ist, verwundert es nicht, dass viele andere Spiele versuchen, die bewährte Formel zu kopieren. Von offensichtlichen Kopien bis hin zu Spielen, die sich lediglich des gleichen Konzeptes bedienen: Die Auswahl ist nahezu endlos. Nun gibt es jedoch schon bald einen Pokémon Klon, der wie kein anderer ist.

Palworld: Pokémon mit Waffen

Der neue Pokémon Klon trägt den Namen „Palworld“ und wird zu Recht von vielen als Pokémon mit Waffen beschrieben. Das Spiel ist definitiv an ein älteres Publikum gerichtet, als die originalen Pokémon Spiele. Es bedient sich an einer Open-World Survival Mechanik, die ihren Fokus auf Kämpfe legt. Diese Kämpfe involvieren dabei natürlich auch Waffen. Die kleinen Kreaturen, die Pokémon sehr ähnlich sind, heißen im Spiel Pals. Im neuen Trailer zum Spiel siehst du, wie ein Pal mit einem Maschinengewehr um sich schießt. Das Spiel kommt seinem Ruf also definitiv nach.

Kämpfe sind jedoch noch längst nicht alles, was du mit deinem Pal machen kannst. Des weiteren kannst du die kleinen Kreaturen nutzen, um Landwirtschaft zu betreiben und Strukturen zu errichten. Hier kommt der Survival-Aspekt des Spiels zu tragen. Außerdem kannst du auf deinen Pals reiten, um so gemeinsam die Spielwelt zu erkunden. Da es sich um eine offene Welt handelt, wirst du hier sicher viel zu entdecken haben. Manche Pals können über die Landschaft hinweg fliegen, während andere sich am Boden fortbewegen. Im Trailer sieht man, wie Hunde-artige Pals einen Schlitten durch den Schnee ziehen.

Ein Abklatsch der sich lohnt

„Palworld“ gehört definitiv zu den besseren Pokémon-Klonen, die sich aktuell auf dem Markt befinden. Das Spiel bietet dir jedoch mehr als nur verrücktes Gameplay. Es kann außerdem mit sehr schöner Grafik beeindrucken, die Pokémon-Fans sicher staunen lässt. Wer mit der grafischen Darstellung der letzten Pokémon Spiele unzufrieden war, der muss sich hier keine Sorgen machen. Das Spiel sieht nämlich im Trailer wirklich sehr gut aus. Die Waffen und Survival-Features sorgen dafür, dass „Palworld“ definitiv einzigartig ist, obwohl es sich um einen Pokémon-Klon handelt. Gerade für Spiele, die sich von anderen Titeln inspirieren lassen, ist Kreativität besonders wichtig.

Aktuell ist „Palworld“ nur für den PC und die Xbox angekündigt. Spieler, die lieber auf der PlayStation oder Switch spielen, müssen sich also noch etwas gedulden und hoffen, dass das Spiel irgendwann auch für ihre Konsole herauskommt. Garantiert ist dies jedoch nicht. Der Launch des Spiels ist aktuell für das Jahr 2023 geplant. Ein genaueres Datum ist leider noch nicht bekannt.