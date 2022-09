„Street Fighter 6“: Neue Infos zu Kämpfern und Beta-Release

Auf der Tokyo Game Show gab Capcom neue Details zum kommenden „Street Fighter 6“ bekannt. Unter anderem können sich Fans auf die Rückkehr beliebter Charaktere und eine geschlossene Beta freuen.

Vier weitere Kämpfer

„Street Fighter“ hat bereits eine lange Reise hinter sich. Zwischen der ersten Auflage des Spiels und dem neuen „Street Fighter 6“ liegen Welten. Fans können sich dennoch darauf freuen, auch im neusten Spiel der Reihe wieder auf bekannte Gesichter zu treffen. Ein Trailer, den Capcom auf der Tokyo Game Show 2022 veröffentlichte, zeigt nämlich gleich vier Kämpfer, die wieder dabei sind. Es handelt sich dabei um „Ken“, „Blanka“, „Dhalism“ und „E. Honda“. Mit ihnen steigt die Zahl der bestätigten Kämpfer auf 11, doch Fans vermuten, dass das noch lange nicht alles ist. Einige Leaker behaupten, dass das Spiel insgesamt 23 Charaktere beinhalten wird.

Klar ist jedoch, dass sämtliche Charaktere, die aus vorherigen Spielen stammen, eine ganz schöne Transformation durchgemacht haben. Sie wurden auf die Standards des neuen Spiels angehoben und sollen ihre einzigartigen Charakterzüge so noch besser verkörpern. Für Fans von „Street Fighter“ ist dies wichtig, denn jeder Charakter hat eine eigene Story, die die Kämpfer individuell und besonders macht. „Street Fighter 6“ möchte dem weiterhin gerecht werden. Doch dies war noch längst nicht alles, was Capcom über das neue Spiel bekannt gab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Beta-Version von „Street Fighter 6“

Noch im Oktober soll eine geschlossene Beta von „Street Fighter 6“ starten. Um genauer zu sein, startet der Test am 7. Oktober und endet bereits am 10. Oktober wieder. Spieler können sich für die geschlossene Beta auf Steam, der PlayStation 5 und Xbox Series X/S anmelden. In der Beta Version wird es Spielern möglich sein, einen eigenen Charakter zu erstellen, den sie dann im Battle Hub nutzen können. Die Funktion ist jedoch ein wenig eingeschränkt. Spieler können nämlich nur einen Charakter erstellen und diesen im Nachhinein nicht mehr bearbeiten. Da die geschlossene Beta allerdings nur drei Tage dauert, wird dies kaum ein Problem sein.

Allerdings hat die Beta natürlich noch mehr zu bieten, als nur das Erstellen von Charakteren. Spieler können außerdem in verschiedenen Spielmodi antreten und sich im Battle Hub messen. Die Spielmodi des Battle Hub wechseln hierbei täglich, damit Spieler alle Modi einmal testen können. Ein weiteres Ziel der geschlossenen Beta ist es zu prüfen, ob das Spiel auch über verschiedene Plattformen hinweg kompatibel ist. Es wird also schon in der Beta möglich sein, plattformübergreifend zu spielen. Spieler haben zudem die Möglichkeit, im Spiel zwischen der klassischen und der überarbeiteten Steuerung zu wechseln. So findet hoffentlich jeder Spieler das, was ihm am besten liegt.