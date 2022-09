„Call of Duty: Modern Warfare II“: Neue Maps und Multiplayer-Modi offenbart

Beim „Call of Duty Next“ Event, das am 15. September statt fand, haben Gamer erstmals einen wirklich detaillierten Einblick in gleich zwei neue „Call of Duty“-Spiele bekommen. Dabei handelt es sich um „Call of Duty: Modern Warfare II“ und „Call of Duty: Warzone 2“. Beide Titel sorgen bei Fans für Aufregung und ein Grund dafür sind neue Maps und Multiplayer-Modi, die nun für „Modern Warfare II“ offenbart wurden.

Neue Multiplayer Maps

Auf dem „Call of Duty Next“ Event wurden gleich zwei neue Multiplayer Karten für das neue „Call of Duty: Modern Warfare II“ vorgestellt. Es handelt sich dabei einmal um Sarrif Bay, eine Karte, die vielen Spielern bekannt vorkommen könnte. Tatsächlich ist Sarrif Bay nämlich ein Ausschnitt aus der Al Mazrah Karte, die in „Call of Duty: Warzone 2“ spielbar sein wird. Sarrif Bay bietet Spielern eine urbane Umgebung, in der der Fokus auf Kämpfen in nächster Nähe liegt. Auch das Wasser, das die Gebäude umgibt, ist hier von großer Bedeutung. Anders als sein Vorgänger besitzt „Modern Warfare II“ nämlich Schwimm-Mechaniken, die im Kampf eine Rolle spielen werden. Wie genau das Wasser in Kämpfe eingebunden wird, muss sich jedoch noch zeigen. Das neue Feature bietet allerdings eine Vielzahl spannender Möglichkeiten, welche die Karte wirklich interessant machen. Die neue Mechanik fügt dem Spiel eine brandneue Ebene hinzu, die Spieler bislang vermisst haben.

Die zweite neue Karte mag auf den ersten Blick weniger interessant wirken, könnte Spieler aber dennoch überraschen. Sie trägt den Namen Mercados Las Almas und ist wie eine typische „Call of Duty“ Map aufgebaut. Spieler finden sich hier in einer urbanen Umgebung wieder, die sich perfekt für die neuen Spielmodi anbietet. Selbst ein klassisches Design bekommt in diesem Spiel also nochmals einen neuen Wert und Nutzen für Spieler. Doch was sind überhaupt die neuen Spielmodi?

In „Call of Duty: Modern Warfare II“ tauchst du in epische Schlachten ein

Spielmodi in „Call of Duty: Modern Warfare II“

„Call of Duty: Modern Warfare II“ Spieler können sich auf drei neue Spielmodi freuen. Bei zwei der neuen Modi handelt es sich um 6v6 Kämpfe, in denen jeweils sechs Spieler auf beiden Seiten gegeneinander antreten. Die Modi tragen die Namen „Prisoner Rescue“ und „Knockout“. Der Prisoner Rescue Modus ist recht selbsterklärend. Es scheint sich hier um eine neue Auflage des bekannten „VIP Escort Mode“ aus „Call of Duty: Black Ops Cold War“ zu handeln. Viele Spieler freuen sich, einen zumindest ähnlichen Modus wieder im Spiel zu haben. Knockout ist hingegen komplett neu. Hier geht es darum, ein Paket zu sichern, das sich in der Mitte der Map befindet, bevor die Zeit abläuft.

Der interessanteste neue Spielmodus in „Call of Duty: Modern Warfare II“ ist jedoch eindeutig „Invasion“. In diesem Multiplayer-Modus treten auf beiden Seiten jeweils 20 Spieler in einem Deathmatch gegeneinander an. An der Seite der echten Spieler kommen hier auch AI-Soldaten zum Einsatz, die das Match nochmals intensiver gestalten sollen. Sie sollen die Spieler davon abhalten, zu schnell in feindliches Territorium vorzudringen. Manche Spieler vergleichen den Modus schon jetzt mit „Battlefield“, trotz dass er sich mindestens in der viel kleineren Spielerzahl davon unterscheidet. Für die meisten Spieler ist dies jedoch kein Problem, denn es handelt sich immerhin bei beiden Spielen um sehr gute Shooter. Natürlich wurden auf dem „Call of Duty Next“ Event noch viele weitere Details zu den beiden Spielen offenbart, die Spieler schon bald selbst erleben können. „Call of Duty: Modern Warfare II“ soll noch im Oktober auf den Markt kommen.