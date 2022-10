Need for Speed Unbound: Mit diesem Comeback hat niemand gerechnet

Nach Gerüchten zu einer anderen Version ist es jetzt offiziell: Die nächste Auflage der beliebten Need for Speed Spiele trägt den Namen Need for Speed Unbound. Das ist jedoch noch längst nicht alles, was wir jetzt schon über das neue Rennspiel wissen. Electronic Arts und Criterion Games haben sich mit diesem Spiel wohl selbst übertroffen, doch was macht das neue Game so besonders?

Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound ist genau das, was Fans sich für die Zukunft von NFS erhofft hatten. Das Spiel geht Risiken ein, indem es mit seinem Design in eine völlig neue Richtung geht. Auf dem YouTube-Kanal des Spiels gibt es bereits einen Trailer zu sehen, der für viel Aufregung sorgt. Der Trailer zeigt das bunte, moderne Design des Spiels und besticht mit Musik von A$AP Rocky, einem bekannten Rapper aus den USA. Der Trailer zeigt rasante Rennsequenzen und Animationen, die die Welt des Spiels zum Leben erwecken. Es handelt sich dabei unter anderem um Graffiti, das durch gekonnte Moves aktiviert wird und Spielern einen Boost verleiht.

Das Spiel distanziert sich bewusst vom Realismus-Wahn anderer Rennspiele. Need for Speed steht zu einem einzigartigen Stil, der es von der Masse abhebt. Dieser Stil beinhaltet auch Musik von A$AP Rocky und anderen großen Musikern der amerikanischen Hip-Hop Szene.

Insgesamt überzeugt die Welt von Need for Speed Unbound. Du erkundest eine Stadt namens Lakeshore, in der du dich plötzlich inmitten eines Überfalls auf eine Werkstatt findest. Beim Überfall wurde ein unbezahlbares Auto gestohlen, was zwei Freunde auseinanderriss. Ein noch unbekannter Streetracer macht es sich nun zum Ziel, das größte Straßenrennen von Lakeshore, The Grand, zu gewinnen, um das Auto zurückzuholen. Deine Entscheidungen haben in diesem Spiel tatsächlich Konsequenzen. Jede Entscheidung birgt ein Risiko und es liegt an dir zu entscheiden, welche Risiken du eingehst und wie du mit den Konsequenzen deiner Entscheidungen umgehst. Der Musiker A$AP Rocky tritt außerdem im Spiel auf. Er übernimmt die Rolle des Anführers der Takeover-Szene. Es handelt sich dabei um ein neues Feature, in dem Style mehr zählt als Geschwindigkeit.

Reaktionen und Infos

Unter dem Video auf YouTube lässt sich sehen, dass die meisten Fans dem Spiel sehr optimistisch gegenüberstehen. Manch einer drückt jedoch auch Sorge aus. Diese Sorgen beziehen sich vor allem auf das vergangene NFS Heat, das leider schon wenige Monate nach der Veröffentlichung von den Entwicklern verlassen wurde. Spieler haben Angst, dass die Entwickler auch Need for Speed Unbound nach wenigen Monaten verlassen werden und das Spiel so zugrunde geht. Ist dies jedoch nicht der Fall, könnte das neue NFS Unbound ein großer Erfolg werden. Die Spielreihe könnte so ein wirkliches Comeback erleben, was viele Fans sicher freut. Immerhin handelt es sich bei Need for Speed mittlerweile um einen Klassiker, mit dem eine ganze Generation aufgewachsen ist.

Fans sind bereits jetzt vom neuen Spiel begeistert.

Das Spiel soll am 2. Dezember dieses Jahres auf den Markt kommen und kann bis zum 29. November vorbestellt werden. Da Need for Speed Unbound erstmals 4k Grafiken und 60 FPS bietet, ist das Spiel nur für Next-Gen Konsolen und PC verfügbar. Es handelt sich dabei um die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Bist du Mitglied bei EA Play, dann kannst du das Spiel ab dem 29. November ganze 10 Stunden lang kostenlos testen. Dies lohnt sich vor allem für Spieler, die sich noch nicht sicher sind, ob das neue Spiel ihnen wirklich liegt.