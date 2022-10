Escape the Backrooms: Das schwierigste Horrorspiel überhaupt?

Das Konzept der sogenannten Backrooms ist recht simpel: Menschen gelangen auf unbekannte Weise in eine scheinbar parallele Welt. Diese zeichnet sich durch verworrene Räume aus, die scheinbar unendlich und immer gleich sind. In den Backrooms herrscht eine unheimliche Atmosphäre und sie werden von Wesen bewohnt, die es auf dich abgesehen haben. Wir haben ein Videospiel, Escape the Backrooms, für dich getestet.

Escape the Backrooms

Escape the Backrooms ist ein Videospiel, das von einem einzigen Entwickler erschaffen wurde und das Konzept der Backrooms aufgreift. Das Spiel kann auf Steam für den PC gekauft werden, kostet aktuell etwa acht Euro und du kannst sowohl alleine, als auch mit Freunden spielen. Das Spiel befindet sich aktuell noch in Early Access, ist jedoch schon spielbar und bietet dir ganze 10 Level. Jedes Level stellt dabei einen Backroom dar, aus dem du entkommen musst. Wir haben das Spiel für dich getestet und berichten, warum es gerade für Horrorfans so interessant ist.

Direkt zu Beginn fällt auf, dass das Spiel einem nicht viele Informationen gibt. Stattdessen liegt es am Spieler selbst, sich einen Überblick über die Level und das Ziel zu verschaffen. Manche Level sind schnell zu durchschauen, was sie jedoch nicht unbedingt einfacher macht. Selbst wenn du nämlich genau weißt, was du in einem Level zu tun hast, lässt sich dies nicht immer direkt umsetzen. Stattdessen braucht es oft mehrere Versuche, bis man es durch den Backroom schafft. Manchmal spielt dabei auch Glück eine Rolle, weshalb du dich nicht nur auf dein Können verlassen kannst. Hin und wieder hilft dabei auch ein Freund, der bereit ist, sich in einer schwierigen Situation zu opfern. Am Ende muss nämlich nur einer von euch das Level lebendig beenden. Gemeinsam schafften wir es, das Spiel in etwas mehr als 3 Stunden zu Ende zu spielen.

Nimm dich vor den Wesen in Acht, die die Backrooms bewohnen.

Schwer, aber nicht unmöglich

Wer leicht frustriert ist, der sollte sich darauf vorbereiten, in Escape the Backrooms mit vielen Niederlagen konfrontiert zu werden. Das Spiel hat es nämlich in sich und manchmal muss man Fehler machen, um herauszufinden, wie die einzelnen Level zu schaffen sind. Ein Level ist dabei besonders frustrierend, denn hier kommt es auf Bruchteile einer Sekunde an. Stirbst du, so musst du das gesamte Level von Anfang an erneut spielen. Oft hilft es auch nicht, sich rein auf das eigene Können zu verlassen. Die Wesen, die die Backrooms bewohnen, sind nämlich nicht immer berechenbar. Manchmal bewegen sie sich zufällig und ohne klar erkennbare Muster zu zeigen. In diesen Fällen musst du stets abwägen, ob sich das Risiko für dich lohnt.

Steckst du in einem Level vollkommen fest, dann gibt es zum Glück direkt auf Steam jede Menge Guides, die dir dabei helfen, selbst die schwersten Level zu bestreiten. Außerdem kann die Schwierigkeit des Spiels an deine Wünsche angepasst werden. Vom einfachen Modus bis zum Albtraum kannst du dein Können auf die Probe stellen. Sei jedoch gewarnt: Selbst der einfache Modus des Spiels hat es heftig in sich. Der Schwierigkeitsgrad des Spiels ist jedoch nicht das einzig Bemerkenswerte.

Es handelt sich hier immerhin um ein Horrorspiel. Der Horror wird hier nicht durch eine düstere Story erzeugt, sondern durch die Unberechenbarkeit der einzelnen Level. Zudem sorgt das Spiel für einen Adrenalin-Rush, indem es dich immer wieder plötzlich mit Wesen konfrontiert, die dich scheinbar aus dem Nichts jagen. Die unheimlichen Räume sorgen dafür, dass du dich unwohl und nie sicher fühlst. Zudem gehen die Level nahtlos ineinander über, was dir keine Chance zum Verschnaufen lässt.

Schaffst du es, aus den Backrooms zu entkommen?

Fazit

Bei Escape the Backrooms handelt es sich um ein Spiel, das vorwiegend für Horrorfans, die nach einer Herausforderung suchen, interessant ist. Das Spiel vereint gekonnt hohe Schwierigkeit mit einer gelungenen Atmosphäre, die den Mythos der Backrooms aufgreift und verbildlicht. Wer an das Konzept der Backrooms glaubt, der findet hier genau das, wonach er sucht. Mittlerweile gibt es viele Spiele, die auf den Mythos eingehen, doch bei Escape the Backrooms handelt es sich um eines der besten. Zieht man nun auch noch den günstigen Preis in Betracht, dann ist das Spiel ideal für einen Nachmittag mit Freunden, oder einen gruseligen Abend, geeignet.