MultiVersus: Hat dieses Update das Spiel ruiniert?

MultiVersus ist seit seiner Veröffentlichung ein voller Erfolg. Das Spiel hat es schnell geschafft, sich als wirkliche Alternative zum bekannten Super Smash Bros. von Nintendo zu etablieren. Nun sind Fans jedoch erstmals wirklich wütend, denn ein neues Update droht, dem Spiel nachhaltig zu schaden.

Was ändert sich in MultiVersus?

Die Beta von MultiVersus war eine der erfolgreichsten Betas überhaupt und übertraf sämtliche Erwartungen. Bereits vor der offiziellen Veröffentlichung knackte das Spiel einen Rekord nach dem anderen. Von Anfang an war es jedoch die schwierigste Aufgabe des Spiels, auch nach Ablauf der Beta weiter neue Spieler ins Spiel zu bringen. Nur so hatte das Spiel eine Chance, seine Position als Alternative zu Super Smash Bros. auf lange Zeit zu festigen. Anfangs funktionierte dies auch ganz gut, doch ein neues Update droht nun, neue Spieler von MultiVersus abzuschrecken. Dies könnte dem gesamten Spiel auf lange Zeit schaden.

Mit dem Update auf Version 1.03 wird dem Spiel Rick Sanchez aus Rick and Morty hinzugefügt. Auf den neuen Charakter freuen sich Spieler schon lange, doch das Update bringt auch weitere, kontroverse Änderungen mit sich. Diese Änderungen betreffen des Level-System des Spiels. Um einen Charakter auf ein höheres Level zu bringen, müssen Spieler sogenannte Exp-Punkte sammeln. Durch das Leveln eines Charakters werden neue Attacken und andere Vorteile freigeschaltet. Es ist also sehr wichtig für Spieler, ihre Lieblingscharaktere auf ein möglichst hohes Level zu bekommen. Dies soll nun jedoch sehr stark erschwert werden. Im Rahmen des neuen Updates verdoppelt sich nämlich nun die Anzahl der Exp-Punkte, die Spieler sammeln müssen, um ihren Charakter ein Level aufsteigen zu lassen.

Wozu dienen die Änderungen?

Laut den Entwicklern des Spiels dient diese Änderung dazu, Spieler daran zu hindern, ihre Charaktere zu schnell zu leveln. Sie beschreiben das neue System als eine Verlängerung der Reise, auf die sich jeder Spieler mit einem neuen Charakter begibt. Vermutlich versuchen die Entwickler auf diese Weise auch, Spieler länger zu beschäftigen, ohne neuen Content hinzufügen zu müssen. Leider sind solche Anpassung in der Videospielwelt mittlerweile fast zum Standard geworden.

Den größten Nachteil tragen im Fall von MultiVersus neue Spieler. Sie treten nämlich nach dem neuen Update gegen Spieler an, die ihre Charaktere noch für die Hälfte der Exp-Punkte leveln konnten. Es wird für neue Spieler also um einiges schwieriger, auf der Rangliste nach oben zu klettern. Sie brauchen nämlich viel länger, um auf den selben Stand zu kommen wie Spieler, die noch vor dem Update in MultiVersus angefangen haben. Das Update sorgt bereits jetzt zurecht für viel Kritik. Viele Spieler drücken ihren Unmut auf Social Media aus und es wird sich noch zeigen, wie MultiVersus auf die Sorgen der Spieler eingeht. Manche Spieler hoffen, dass das neue Update eventuell gar rückgängig gemacht werden könnte, wenn Spieler ihre Kritik laut genug äußern.

In jedem Fall wäre es extrem schade, wenn dieses neue Update das Ende für den Erfolg von MultiVersus wäre. Das Spiel bietet erstmals eine wirkliche Alternative zum Monopol-Spiel von Nintendo, die viele Spieler willkommen heißen. Du kannst MultiVersus auf dem PC, der PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S spielen.