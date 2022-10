Pokémon Go: Auf dieses Update haben Spieler jahrelang gewartet

Pokémon Go ist bereits seit Sommer 2016 auf dem Markt. Bei seiner Veröffentlichung schaffte es das Spiel, fast die gesamte Welt zu begeistern. In jeder großen Stadt gingen die Menschen auf Pokémon Jagd und zogen von einem Pokéstop zum nächsten. Mittlerweile ist das Spiel etwas in die Jahre gekommen, doch das soll ich schon bald ändern. Niantic, das Studio hinter Pokémon Go, hat große Pläne für die Zukunft des Spiels.

Da es sich bei Pokémon GO um ein Augmented Reality Game handelt, spielt die Welt um dich herum eine große Rolle. Umso wichtiger ist es also, dass diese Welt auch im Spiel selbst akkurat und gut dargestellt ist. Nach mittlerweile mehr als 6 Jahren ist dies, laut Niantic, nicht mehr der Fall. Dieses Problem soll jedoch jetzt mit einem Update gelöst werden, dass die Welt von Pokémon GO in Einklang mit der realen Welt bringt. Um das zu erreichen, findest du alte Gebäude bald nicht mehr im Spiel und neue Bauten werden ergänzt.

Die Änderungen, die dieses Update mit sich bringen, umfassen unter anderem die Spawn-Raten von Pokémon in Städten und ländlichen Regionen. In Städten sollen Pokémon beispielsweise gleichmäßiger verteilt erscheinen und auch die Orte, an denen sich Pokémon künftig finden, sind laut Niantic nun besser in die Spielwelt integriert. Spieler in ländlicheren Regionen können sich hingegen über umfassendere Änderungen freuen. Hier sollen Pokémon nämlich häufiger spawnen, um lange Distanzen zwischen Orten auszugleichen.

Zukunftspläne für Pokémon GO

Spieler von Pokémon GO können sich auf die Zukunft freuen, denn auch nach mehr als sechs Jahren hat Niantic mit dem Spiel noch nicht abgeschlossen. Die Erneuerung der Weltkarte ist nämlich nur ein erster Schritt von vielen. Niantic möchte Pokémon GO in den kommenden Monaten mit neuen Features versorgen, die den Spaß am Spiel aufrechterhalten sollen. Ob diese Updates jedoch gleichzeitig, oder erst nach dem Update der Weltkarte, erscheinen, ist noch nicht ganz klar.

Insgesamt haben Fans des Pokémon Franchises noch viel vor sich, auf das sie sich in diesem Jahr freuen können. Neben den Updates von Pokémon Go kommt im November außerdem das erste, richtige Open-World Pokémon Spiel auf den Markt. Es handelt sich dabei um Pokémon Purpur und Karmesin. Die beiden Spiele sind ab dem 18. November verfügbar und Spieler freuen sich schon jetzt darauf, eine brandneue Welt mit ihren Pokémon zu erkunden.