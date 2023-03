Counter Strike 2: Diese Neuerungen verändern das ganze Spiel

Counter Strike: Global Offensive ist seit Jahren einer der beliebtesten Shooter überhaupt und stellt noch heute neue Spielerrekorde auf. Nun steht dem Spiel die bisher größte Änderung bevor: Im Sommer beginnt mit Counter Strike 2 ein völlig neues Kapitel in der Geschichte des Spiels. Bereits jetzt wissen wir, auf welche Änderungen sich Spieler vorbereiten sollten.

Was ändert sich in Counter Strike 2?

Counter Strike 2 fungiert als ein Upgrade für Counter Strike: Global Offensive. Als solches bringt es zahlreiche Änderungen und Verbesserungen mit sich, die die Spielerfahrung positiv beeinflussen sollen. Bereits jetzt sind Infos zu einigen Änderungen bekannt.

Große Änderungen bei Rauchgranaten

Rauchgranaten sind ein integraler Bestandteil des Gameplays von Counter Strike. Sie behindern die Sicht und sind Teil zahlreicher Taktiken. Bislang wirkten die Rauchgranaten jedoch eher rudimentär und in manchen Aspekten auch unrealistisch. Dies soll sich nun grundlegend ändern.

In Counter Strike 2 sind Rauchgranaten dynamische, volumetrische Objekte, die sich an ihre Umgebung anpassen. Rauch kann durch Explosionen, Schüsse und Bewegung vertrieben werden, außerdem passt er sich an seine Umgebung an und kann durch diese beeinflusst werden. Darunter kannst du dir beispielsweise Lichtspiele im Rauch vorstellen, die durch Feuer oder Sonneneinstrahlung verursacht werden. Zudem sieht jeder Spieler dank der Änderung den gleichen Rauch, er ändert sich nicht mehr, je nachdem aus welchen Winkel er angeschaut wird.

Abschaffung von Tick-Raten

Aktuell evaluieren die Server von Counter Strike Spieler-Input in festgelegten Zeitintervallen. Diese Zeitintervalle heißen Ticks. Feuerst du einen Schuss zwischen zwei Ticks ab, dann wird der Schuss erst mit dem nächsten Tick registriert und abgefeuert. Die Zeitabstände zwischen diesen Ticks sind so gering, dass die meisten Spieler sie nicht wahrnehmen, doch für fortgeschrittene Spieler zählt jede Millisekunde.

Counter Strike 2 verabschiedet sich von der bekannten Tick-Struktur und erlaubt es dem Sever, Input genau dann zu verwerten, wenn dieser erstmals registriert wird. Für Spieler bedeutet dies, dass deine Kommandos noch schneller umgesetzt werden und jegliche minimale Verzögerung wegfällt. Gerade für professionelle Spieler ist dies eine wichtige Änderung.

Visuelle Änderungen und schönere Maps

Bei einem richtigen Upgrade dürfen natürlich auch grafische Neuerungen nicht fehlen. Counter Strike 2 schafft es, bestehende Grafiken zu verbessern, ohne jedoch das Original aus den Augen zu verlieren. Spieler können sich also auf schönere, detailliertere Welten freuen, ohne dass dabei der Charme des Originals verloren geht. Dies ist wichtig, da die Maps zwar besser aussehen sollen, das Gameplay aber nicht negativ beeinflussen dürfen.

Ein Vergleich der neuen gegenüber der alten Map.

Manche Maps wie Overpass wurden völlig neu aufgebaut, andere wie Nuke wurden lediglich verbessert. Dust II wiederum hat nur neue Lichteffekte erhalten, der Rest bleibt völlig unverändert. Dies soll es Spielern erlauben, Counter Strike: Global Offensive direkt mit Counter Strike 2 zu vergleichen, ohne dabei von einer geänderten Map abgelenkt zu werden. Vergleichsbilder der Maps können auf der offiziellen Seite von Counter Strike 2 angeschaut werden.

Counter Strike 2: Testphase und globaler Release

Aktuell befindet sich Counter Strike 2 in einer begrenzten Testphase. Ausgewählte Spieler haben so schon jetzt die Möglichkeit, das neue Spiel zu testen und Feedback an die Entwickler zu übermitteln. Die Entwickler evaluieren währenddessen die Performance des Spiels, um gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen, bevor das Game im Sommer weltweit veröffentlicht wird.

Wann genau das Spiel in diesem Sommer auf den Markt kommen wird, ist noch nicht bekannt. Offiziell bestätigt wurde jedoch, dass das Spiel für alle Spieler kostenlos sein wird. Es wird außerdem als ein Upgrade von Counter Strike: Global Offensive veröffentlicht werden.

Kann ich meine Items und Skins behalten?

Es gibt gute Neuigkeiten für Skin-Sammler: Alle Skins und Gegenstände werden von CS:GO zu Counter Strike 2 übertragen. Noch dazu sehen deine Skins bald noch besser aus, denn auch sie profitieren von verbesserten Texturen und Lichteffekten. Auch das User-Interface und andere Effekte können sich über visuelle Neuerungen freuen.

Natürlich dürfen auch Sounds nicht vergessen werden. Gerade in einem taktischen Spiel wie Counter Strike sind sie unglaublich wichtig. Fortan sollen Sounds noch besser an die jeweilige Umgebung angepasst sein und mehr Auskunft über den Stand des Spiels geben.