Account gestohlen: Diesen einfachen Fehler machen viele Spieler

Ein Runescape-Spieler namens Diddeboy1 hat über 20.000 Stunden in seinen Account investiert. Um das einmal in Perspektive zu setzen: 20.000 Stunden sind umgerechnet rund 833 Tage, also mehr als 2 Jahre. Aufgrund eines einfachen Fehlers hat der Spieler seinen Account nun an einen Hacker verloren. Tatsächlich machen Fehler zahlreiche Spieler denselben Fehler. Jetzt können sie aus dem Schicksal von Diddeboy1 lernen.

Hacker-Angriff auf einen Spieler

Schlechtes Passwort: Das Schicksal von Diddeboy1

Der Runescape-Account von Diddeboy1 befand sich auf der Rangliste ganz oben. Mit einem besonderen Spielstil hat er es geschafft, seinen Account, ohne je zu kämpfen, an die Spitze zu bringen. Dafür brauchte er rund 20.000 Stunden. Ein User errechnete, dass er pro Tag rund 6 Stunden in das Spiel investiert hat. Auf einen Schlag verlor Diddeboy1 jedoch nun seinen Account, denn ein Hacker schaffte es, sich Zugang zu verschaffen. Dies geschah jedoch nicht mithilfe von fortschrittlicher Software oder ähnlichem. Das Problem lag bei Diddeboy1 selbst, der seinen Account nicht ausreichend sicherte.

Laut dem Hacker nutze der User als Passwort lediglich seinen Discord-Namen rückwärts. Noch schlimmer: Er verwendete das gleiche Passwort für mehrere Accounts, was es dem Angreifer ermöglichte, auch seinen Twitter-Account zu hacken. Außerdem waren beide Accounts nicht zusätzlich gesichert, was es dem Hacker besonders leicht machte. Seinen Twitter-Account hat der User mittlerweile zurück, doch sein Spielaccount scheint für immer verloren.

Reaktionen der Community

Die Community scheint angesichts Diddeboy1s Schicksal zwiegespalten. Viele Spieler drücken ihr Mitleid aus und bedauern, dass der Account nun vermutlich zerstört wird. Andere scheinen eine gewisse Schadenfreude zu verspüren. Dies liegt unter anderem daran, dass der Hacker den Namen des Accounts von Diddeboy1 zu „SamePwEvrywr“ änderte, was sich als „Gleiches Passwort überall“ lesen lässt. So macht sich der Hacker offensichtlich über den User lustig, dessen Account er so einfach hacken konnte.

Die gesamte Situation zeigt jedoch eines besonders deutlich: Passwörter und Account-Sicherheit sind auch bei Videospielen unglaublich wichtig. Besonders Spieler, die dazu tendieren, das gleiche Passwort mehrmals zu verwenden, setzen sich einer unnötigen Gefahr aus.

Wie schütze ich meinen Account besser?

Passwörter sind immens wichtig. Nicht nur Videospiele, sondern auch Online-Banking, Versicherungen und andere wichtige Dienste lassen sich nur mit einem Passwort nutzen. Umso bedeutsamer ist es also, ein gut durchdachtes und einzigartiges Passwort zu verwenden. In einem Ratgeber haben wir die wichtigsten Tricks zusammengefasst, die dich zu einem sicheren Passwort führen.

Außerdem solltest du, wann immer es möglich ist, eine zusätzliche Absicherung deines Kontos einrichten. Diese zusätzliche Sicherung nennt sich Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) und wird von vielen Webseiten und Spielen angeboten. So erhältst du beispielsweise beim Einloggen einen Code über deine E-Mail, den du zusätzlich zu deinem Passwort eingeben musst. Versucht ein Hacker sich nun in deinen Account einzuloggen, so reicht ihm das erbeutete Passwort nicht. Wichtig hierbei ist natürlich, dass du deine E-Mail mit einem Passwort sicherst, das sich von dem im Spiel verwendeten Kennwort unterscheidet.