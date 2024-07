Samsung-Handys in Gefahr – dringendes Update kommt

Dass ein kleines Update fatale Auswirkungen haben kann, haben wir in der vergangenen Woche vielerorts erleben müssen. Flugzeuge blieben am Boden, Operationen mussten verschoben werden, TV-Sender stellten vorübergehend den Betrieb ein. Und all das nur, weil die Aktualisierung einer Software des Sicherheitsunternehmens CrowdStrike nicht das tat, was sie eigentlich sollte. Trotzdem werden wir natürlich auch in Zukunft von vielen Firmen weiter mit Aktualisierungen für moderne Software versorgt. Zum Beispiel auch von Samsung.

Die Koreaner haben jetzt angekündigt, dass das August-Update für von Samsung entwickelte Galaxy-Geräte besonders wichtig sein wird. Denn der August-Patch für Smartphones und Tablets soll eine besonders gefährliche, sogenannte Zero-Day-Sicherheitslücke schließen. Sie hatte in den vergangenen Wochen auch schon auf Pixel-Smartphones von Google für Aufsehen gesorgt. Kurz darauf wurde bekannt, dass neben Google-Handys auch andere Android-Geräte betroffen sein können.

Für Samsung als einen der größten Android-Kunden natürlich ein Grund, umgehend zu handeln. Gegenüber Forbes teilte der Elektronikkonzern nun mit, die neu entdecke Schwachstelle auf Galaxy-Smartphones und -Tablets möglichst schon im August beseitigen zu wollen. Teilweise könne es aber auch etwas länger dauern. Denn es sei abhängig von Gerät und Netzbetreiber, wann der entsprechende Patch tatsächlich bereitstehe, so Samsung. Feststehe aber: sobald das August-Update verfügbar sei, sollten es alle Nutzer schnellstmöglich installieren.

Wie gefährlich das neu entdeckte Sicherheitsleck ist, zeigt ein Blick zurück in den Juni. Nach Bekanntwerden der Schwachstelle entschied die US-Regierung, dass Bundesangestellte ihre Pixel-Smartphones nur noch nach einem bereits bereitstehenden Update nutzen dürfen. Ansonsten seien die Endgeräte auszuschalten. Ursprünglich hatte es geheißen, die Entwicklung eines passenden Updates für andere Android-Geräte dauere voraussichtlich rund drei Monate. Jetzt geht es zumindest mit Blick auf Samsung deutlich schneller.