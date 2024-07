Weltweites Chaos an Flughäfen, Krankenhäusern und Co.: Software-Update legt IT lahm

Derzeit legen technische Probleme viele Bereiche des Alltags lahm. In Deutschland sind unter anderem der Berliner Flughafen BER betroffen, der viele Flüge streichen musste. Die IT-Störung sorgte aber auch weltweit für Probleme. So meldet die BBC, dass beispielsweise der TV-Sender Sky News nicht senden konnte. In den USA ist unter anderem der Flugbetrieb von Delta, United und American ebenfalls betroffen. Aus Indien gibt es Berichte, dass Airlines aufgrund der Ausfälle handgeschriebene Boarding-Pässe verteilten. Auch in einigen Supermärkten sollen Probleme vorliegen. Die Ursache ist laut The Verge offenbar ein fehlerhaftes Software-Update des Sicherheitsunternehmens CrowdStrike. Das legte Tausende Windows-PCs und -Server lahm.

Nach der Installation des Software-Updates von CrowdStrike können die betroffenen Systeme nicht länger hochfahren und stecken im Wiederherstellungsmodus. Die Software des Sicherheitsunternehmens wird weltweit von vielen Unternehmen genutzt, um die Sicherheit von Windows-PCs und -Servern zu gewährleisten.

Bereits vor einigen Stunden gab es in Australien erste Meldungen über die Ausfälle, da die IT-Systeme nach dem Software-Update ausgefallen waren. Erst am Freitagmorgen deutscher Zeit folgten dann Berichte, die Probleme in Europa zeigten.

CrowdStrike hat den Fehler erkannt und das Software-Update zurückgezogen. Für Systeme, die das Update bereits erhalten haben, ist dies allerdings keine Abhilfe. Bei Reddit beschreiben viele IT-Admins ihre aktuelle Situation. Einige Admins sprechen etwa von mehr als 50.000 Windows-Systemen, die offline sind. Auch hier zeichnet sich der Fehler durch einen „Bluescreen of Death“ (BSOD) nach dem Software-Update aus. Die Systeme sind nicht länger in der Lage zu booten.

Probleme auch bei Microsoft selbst

In einem offenbar davon unabhängigen Ausfall gab es bei Microsoft selbst Probleme. Eine fehlerhafte Konfiguration beim Cloud-Dienst Azure legte hier diverse Apps und Dienste von Microsoft 365 lahm. Das Unternehmen hat ebenfalls Gegenmaßnahmen eingeleitet und beobachtet nun die Situation.

Auch bei anderen Cloud-Dienstleistern, zum Beispiel Amazon oder Google, können Systeme mit Windows genutzt werden. Daher gibt es auch hier Meldungen zu dem Crowdstrike-Fehler, sobald das Software-Update des Sicherheitsunternehmens zum Einsatz kam.