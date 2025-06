Millionen Powerbanks betroffen: Weltweiter Rückruf wegen Brandgefahr

Rückrufe bereits verkaufter Produkte sind für kein Unternehmen eine angenehme Angelegenheit. Sie sind kostspielig und schädigen mitunter das Markenimage. In einer neuen Episode ist jetzt der chinesische Hersteller Anker betroffen, der weltweit mehrere Powerbank-Modelle zurückrufen muss. Wie es heißt, kann es zu Sicherheitsrisiken an Lithium-Ionen-Akkuzellen kommen, was eine Überhitzung zur Folge haben könnte. Im schlimmsten Fall können beschädigte Powerbanks in Flammen aufgehen. Insbesondere auf Reisen – zum Beispiel im Flugzeug – ein enormes Risiko.

Anker: Freiwilliger Rückruf von Powerbanks aus Sicherheitsgründen

Anker selbst schätzt das Risiko zwar als gering ein, möglicherweise ist das aber nur eine Schutzbehauptung, um nicht zu sehr im Kreuzfeuer zu stehen. Dass das Unternehmen sich dazu entschied, die betroffenen Modelle direkt zurückzurufen zeigt, dass auch der Hersteller selbst das von den betroffenen Produkten ausgehende Risiko nicht unterschätzen möchte. Die Sicherheit der Verbraucher steht ganz offensichtlich im Fokus.

Der jetzt angelaufene Rückruf betrifft im Kern vier Powerbank-Produktreihen von Anker, die eine Kapazität von 10.000 oder 20.000 mAh haben. Am einfachsten sind sie über die Modellnummer zu identifizieren, die auf der Rückseite der Produkte zu finden ist:

Anker Powerbank (10000mAH, 22,5W) – Modellnummer A1257

Anker Powerbank (20000mAh, 22,5W, integriertes USB-C Kabel) – Modellnummer A1647

Anker Zolo Powerbank (20000mAh, 30W, integriertes USB-C und Lightning Kabel) – Modellnummer A1681

Anker Zolo Powerbank (20000mAh, 30W, integriertes USB-C Kabel) – Modellnummer A1689

Rückruf-Formular ist ab sofort verfügbar

Solltest auch du eine der oben genannten Powerbank-Varianten nutzen, kannst du das offizielle Rückrufformular auf der Anker-Homepage nutzen, um zusammen mit deinem Kaufnachweis dein Geld zurückzufordern. Alternativ kannst du dir auch einen Gutschein zuschicken lassen. Besitzt du ein betroffenes Gerät, rät Anker dazu, die Nutzung sofort einzustellen. Auch dann, wenn das Gerät noch ordnungsgemäß zu funktionieren scheint.

Keinesfalls sind beschädigte Powerbanks einfach über den Hausmüll, die Gelbe Tonne oder öffentliche Batterie-Sammelboxen zu entsorgen. Sondern am besten zu einem örtlichen Recyclinghof oder einer zertifizierten Sammelstelle zu bringen, wo zurückgerufene Lithium-Ionen-Akkus angenommen werden.

Wohl auch andere Hersteller betroffen

Als gesichert gilt, dass übrigens nicht nur Anker von dem identifizierten Problem betroffen ist. Auch andere Hersteller dürften die Akkupacks des Zulieferers Apex Wuxi in eigenen Produkten verwendet haben. Nur sind hier noch keine öffentlichen Rückrufe bekannt.