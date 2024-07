Neue Updates: Smartphones erhalten neue Funktionen

Einmal aktualisieren, bitte! Für viele Smartphones stehen neue Patches zur Verfügung, die du schnell installieren solltest, um einerseits sicher(er) im Internet surfen und andererseits zum Teil auch ganz neue Funktionen auf deinem Handy nutzen zu können.

Samsung aktualisiert auf breiter Front

Sehr umfangreich hat zum Beispiel Samsung seine aktuellen Smartphones mit neuen Updates ausgestattet. Während sich zum einen ein Upgrade auf Android 15 bei vielen Samsung-Handys bereits ankündigt, hat der koreanische Hersteller auch das Sicherheitslevel vieler Mobiltelefone auf den aktuellen Stand der Dinge gehoben. Entsprechend wurden jüngst zahlreiche Handys mit dem Juni-Patch für das Betriebssystem Android bedacht, um neu entdecke Sicherheitslücken zu schließen. Und der Juli-Patch steht natürlich auch schon in den Startlöchern.

Ebenso ist das Feature-Update One UI 6.1 für weitere Samsung-Smartphones freigeschaltet worden. Neuerdings profitieren auch Nutzer der Galaxy-Modelle A05s, A13, A14, A24 und A25 5G von einer entsprechenden Aktualisierung. Weniger gut sieht es hingegen ab sofort für die Modelle Galaxy A52 und Galaxy A21s aus. Beide Smartphones erhalten fortan keine Updates mehr, weil das Support-Ende aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Handys jetzt gekommen ist.

OnePlus hat währenddessen OxygenOS 14.0.0.810 für das OnePlus 12 veröffentlicht. Neben dem Juni-Patch für Android hat diese Firmware-Aktualisierung eine verbesserte Leistung beim Spielen und zahlreiche weitere Verbesserungen sowie Fehlerbehebungen im Gepäck. Auf dem OnePlus 11 wird mit OxygenOS 14.0.0.800 neben einem Display-Fehler auch ein Bluetooth-Fehler aus der Welt geschafft. Und auch für das OnePlus 10 Pro ist es möglich, ein Update zu installieren, das mehrere neu entdeckte Fehler beseitigt. Auch hier trägt das Update die Versionsnummer OxygenOS 14.0.0.800.

Wiederum auf OxygenOS 14.0.0.701 kannst du das OnePlus 9 und das OnePlus 9 Pro aktualisieren. Mit diesem Update wird unter anderem ein Fehler korrigiert, der dafür sorgte, dass die Telefone bei eingehenden Anrufen nicht vibrieren. Nur den Juni-Patch für Android haben OxygenOS 14.0.0.605 für das OnePlus Nord 2T und OxygenOS 14.0.0.630 für das OnePlus Nord N20 SE an Bord. Deutlich umfangreicher fällt wiederum das Update auf OxygenOS 14.0.0.520 für das OnePlus Nord 3 aus. Und alle Nutzer des OnePlus Nord N30 SE können ab sofort OxygenOS 14.0.0.800 installieren, um unter anderem von einer verbesserten Kamera-Leistung zu profitieren.

Google Pixel Feature Drop Juni 2024

Gute Nachrichten hält der Juli ferner für alle Nutzer eines aktuell unterstützten Pixel-Smartphones von Google bereit. Genauer gesagt der Juni, denn der jüngste Feature Drop ist bereits vor einigen Tagen erschienen. Neben erweiterten KI-Funktionen ist es nach dem entsprechenden Update mit dem Pixel 8 und Pixel 8 Pro sowie dem Pixel 8a und auch einigen älteren Pixel-Modellen möglich, einen externen Bildschirm am USB-C-Anschluss der Smartphones anzuschließen.

Die Pixel-Kamera-App ist jetzt zudem in der Lage, den besten Moment des gewünschten Fotos in HDR+ zu erkennen und automatisch aufzunehmen. Die neue Funktion soll verhindern, dass Fotos von Personen mit geschlossenen Augen aufgenommen werden. Im Pro-Modus kannst du zudem das zu nutzende Objektiv selbst auswählen. Allerdings funktioniert das nur mit Pixel-Smartphones, die mit drei Kameras auf der Rückseite ausgestattet sind. Und aus der Google-Telefon-App heraus ist es jetzt mit Pixel-Handys möglich, eine Rückwärtssuche zu Telefonnummern zu starten, die dir nicht bekannt sind.

Den Juni-Patch für Android können darüber hinaus ab sofort auch alle Nutzer des Huawei Mate X3 und des Huawei Nova 9 installieren. Die neue Huawei Pura 70 Serie hat zudem ein Update erhalten, um ein Überhitzen der Smartphones in gewissen Szenarien zu verhindern. Für das Nothing Phone 2 steht zudem Nothing OS 2.5.6 zur Installation bereit. Mit Juni-Patch für Android und zahlreiche weitere Verbesserungen sowie ausgeweitete ChatGPT-Integration.