Düsterer Trend beim Banking: Kunden müssen vorsichtig sein

In der Tankstelle, an der Supermarktkasse oder auch am Kiosk um die Ecke: Das Zahlen mit dem Handy ist mittlerweile weitverbreitet möglich und viele nutzen diese kinderleichte Methode, um das mühselige Suchen nach Bargeld zu sparen. Doch auch das Prüfen des Bankkontos unterwegs und sogar das Handeln mit Aktien sind mittlerweile Standard auf vielen Smartphones. Das schafft eine gewaltige Angriffsfläche für Cyberkriminelle beim mobilen Banking. Und das hat auch Kaspersky registriert. Die zum MWC 2023 neue bedrohliche Zahlen vorlegen.

Anzahl der Banking-Trojaner verdoppelt

Laut des Sicherheitsunternehmens habe man 2022 fast 200.000 Banking-Trojaner aufgespürt. Das sind doppelt so viele wie noch im Jahr 2021 und der höchste Wert seit der Messung. „Cyberkriminelle nutzen Banking-Trojaner, um nach Daten im Zusammenhang mit Online-Banking- und E-Payment-Systemen zu suchen“, so die Fachleute.

Erschreckend ist dabei vor allem, dass du dir die Schadsoftware nicht nur auf Drittanbieterseiten, über Phishing-Links oder über Messenger einfangen kannst, sondern auch im offiziellen Google App-Store Play. Dort schlummern laut Kaspersky auch jetzt noch Downloader für die Malware-Familien Sharkbot, Anatsa/Teaban, Octo/Coper oder Xenomorph. Sie stehlen unter anderem deine Daten oder kapern direkt die Banking-Zugänge von unbedarften Nutzern.

So schützt du dich

Wie man sich gegen Phishing schützt, haben wir dir in einem gesonderten Ratgeber dargelegt. Doch auch wenn deine Mail schon gehackt wurde, haben wir eine Lösung parat. Weiterhin gibt es aber noch weitere Möglichkeiten, dich vor solcher Schadsoftware zu schützen. Kaspersky gibt dabei die folgenden Tipps:

Apps sollten nur aus offiziellen Stores wie Apple App Store, Google Play oder Amazon Appstore heruntergeladen werden.

Berechtigungen der verwendeten Apps überprüfen

Apples Datenschutzkontrollen nutzen

Betriebssystem und Apps aktuell halten

Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten

Selbstverständlich ist die Installation eines Sicherheitsprogramms gegen solche Banking-Trojaner ebenso zu empfehlen. Noch mehr Tipps, wie du dein Smartphone sicherer machst, haben wir dir in unserem Spezial zur Handy-Sicherheit gesammelt: