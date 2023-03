Sky und Wow: Vieles neu im April

Üppiges Programm-Update bei Sky und dem zugehörigen Streamingdienst Wow. Im April 2023 startet der Pay-TV– und Streaminganbieter mit einigen neuen Filmen und Serien durch. Und in diesem Zusammenhang werden in den kommenden Wochen nicht nur neue Inhalte von externen Programmanbietern eingekauft, sondern auch einige neue Sky Original-Produktionen präsentiert.

„Tender Hearts“ – Start des neuen Sky Originals

So kannst du ab dem 6. April 2023 bei Sky und Wow die neue Eigenproduktion „Tender Hearts“ sehen. Und so viel ist klar: Gefühlschaos ist in den acht Episoden, in denen unter anderem Friederike Kempter und Heike Makatsch mitwirken, vorprogrammiert. Denn: Der neue Partner von Single-Frau Mila ist ein

sensibler Liebhaber, kann zuhören und sieht gut aus. Er ist allerdings ein Android. Nach zahlreichen erfolglosen Dates wagt die junge Mila ein ungewöhnliches Abenteuer: Sie bestellt sich einen humanoiden Roboter, der ihr als Lebenspartner zur Seite stehen soll – doch funktioniert die programmierte Liebe?

Sky startet vierte Staffel von „Succession“

Aus dem Hause HBO kannst du dich ab dem 11. April 2023 auf die bereits vierte Staffel von „Succession“ freuen; mit 10 neuen Episoden bei Sky Atlantic. Und die entscheidende Frage lautet: Wie geht es weiter für den Medienkonzern Waystar Royco? Logans geplanter Verkauf des Unternehmens an den Tech-Visionär Lukas Matsson rückt immer näher. Geht der Deal ohne Probleme über die Bühne? Und was bedeutet das für die Zukunft der Roy-Geschwister? Die Aussichten lösen bei den Roys existenzielle Ängste und familiäre Spannungen aus. Während sich neue Machtkämpfe anbahnen, kriselt es in der Ehe von Shiv und Tom gewaltig.

Die vierte Staffel von „Succession“ verspricht wieder viel Spannung.

Staffel 1 von „A Town Called Malice“

Ein weiteres Sky Original geht ab dem 12. April 2023 auf Sendung: „A Town Called Malice“. Gene Lord flieht Anfang der 80er-Jahre mit seiner Freundin Cindy nach Spanien, um einer Verhaftung zu entgehen. Die beiden finden sich schnell in der lokalen Unterwelt wieder. Als die anderen Lords sich ihnen an der Costa del Sol anschließen, erkennt die kriminelle Familie die Gelegenheit: Im sonnigen Süden wittern sie ganz neue lukrative Geschäfte, die eine goldene Zukunft versprechen. Die achtteilige Sky Original Serie ist eine Mischung aus Crimethriller und Familiensaga, begleitet von einem pulsierenden Soundtrack der

80er-Jahre.

„Die Goldbergs“ Staffel 10: Die Chaos-Familie ist zurück

Satte 22 neue Episoden wird die bereits zehnte Staffel des Comedy-Formats „Die Goldbergs“ umfassen. Die Goldbergs wohnen darin zwar wieder zu Hause, aber natürlich zieht auch das Chaos mit ein. Adam und Barry müssen sich ein Zimmer teilen, um Platz zu machen. Denn ihre Schwester Erica erwartet Nachwuchs. Bis es so weit ist, versuchen die Brüder, sich gewissenhaft auf ihre künftigen Rollen als Onkel vorzubereiten. Geoffs Vater will mit einer geheimnisvollen Methode schon einmal das Geschlecht von Ericas Baby herausfinden. Die neuen „Goldbergs“-Folgen sind ab dem 17. April 2023 bei Sky Comedy und auf Abruf verfügbar.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen Die Anarchisten 1 3. März 2023 Sky Crime His Dark Materials 3 3. März 2023 Sky Atlantic Villeneuve & Pironi 1 5. März 2023 Sky Documentaries Sky Original The Last of Us 1 6. März 2023 Sky Atlantic Her Story 2 8. März 2023 Sky Documentaries Sky Original Mit vollem Einsatz - Die Tierärzte in den Highlands 1 & 2 8. März 2023 Sky Nature Christian 1 9. März 2023 Sky Atlantic In Search of Tomorrow - Die Geschichte des SciFi-Kinos 1 10. März 2023 Sky Documentaries Chris Rock: Kill the Messenger (OmU) 1 11. März 2023 Sky Comedy Women Who Rock 1 18. März 2023 Sky Documentaries Erfundene Wahrheit - Die Relotius Affäre 1 24. März 2023 Sky Documentaries Sky Original Chris Gethard: Career Suicide 1 25. März 2023 Sky Comedy Kung Fu 2 26. März 2023 Sky One Succession 4 27. März 2023 (OV)

11. April 2023 (dt.) Sky Atlantic Die Arktis von oben 1 28. März 2023 Sky Nature Sky Original American Auto 1 29. März 2023 Sky Comedy Mayfair Witches 1 31. März 2023 Sky Atlantic Yellowstone 4 1. April 2023 Paramount+ Der Mord an Meredith Kercher 1 6. April 2023 Sky Crime Tender Hearts 1 6. April 2023 Sky Atlantic Sky Original Evil 3 6. April 2023 Paramount+ Elon Musk – Genie und Wahnsinn 1 7. April 2023 Sky Documentaries Grease: Rise of the Pink Ladies 1 7. April 2023 Paramount+ Mike Judge‘s Beavis & Butt-Head 1 7. April 2023 Paramount+ Paw Patrol 9 7. April 2023 Paramount+ Air Warriors 9 & 10 10. April 2023 Sky Documentaries Der Anschlag – Angriff auf den BVB 1 10. April 2023 Sky Crime Sky Original Yonder 1 11. April 2023 Paramount+ A Town Called Malice 1 12. April 2023 Sky Atlantic Sky Original Die Conners 1 & 2 13. April 2023 Sky Comedy Tierischer Alltag 1 14. April 2023 Sky Nature Barry 4 17. April 2023 (OmU) Sky Comedy Die Goldbergs 10 17. April 2023 Sky Comedy Para – Wir sind King 2 17. April 2023 Warner TV Serie FBI: International 1a 18. April 2023 Paramount+ Forensik: Dem Mörder auf der Spur 2 20. April 2023 Sky Crime Sky Original Wolf Pack 1 20. April 2023 Paramount+ Ningaloo: Australiens Ozeanwunder 1 24. April 2023 Sky Nature Poker Face 1 24. April 2023 Sky Atlantic C.B. Strike – Troubled Blood 3 25. April 2023 Sky Atlantic Der Pass 3 4. Mai 2023 Sky One Perry Mason 2 8. Mai 2023 Sky Atlantic Zwei Seiten des Abgrunds 1 8. Mai 2023 Warner TV Serie Drift – Partners in Crime 1b Herbst 2023 Sky And Just Like That… 2 2023 Sky Das Boot 4 2023 Sky Die Wespe 3 2023 Sky Lockerbie 1 2023 Peacock

nur über Sky Q und bei Wow zu empfangen] Mayfair Witches 1 2023 Sky Unwanted 1 2023 Sky White House Plumbers 1 2023 Sky Frankenstein Untold 1 2024 Sky Helgoland 513 1 2024 Sky Huntsville AL 1 2024 Sky M. Son Of The Century 1 2024 Sky House of the Dragon 2 noch unklar Sky The Last Of Us 2 noch unklar Sky The White Lotus 3 noch unklar Sky

Neue Filme bei Sky im April 2023

Natürlich werden bei Sky und Wow im April 2023 aber nicht nur neue Serien zu sehen sein, sondern auch neue Filme. Ab dem 9. April kannst du mit gebuchtem Cinema-Paket etwa den Fantasy-Streifen „Black Adam“ sehen, in dem unter anderem Dwayne „The Rock“ Johnson mit von der Partie ist. Deutlich familiärer geht es ab dem 10. April in „Ticket ins Paradies“ zu. Hier übernehmen Julia Roberts und George Clooney die Hauptrollen. Und auch für Fans von Morgan Freeman gibt es einen neuen Blockbuster zu bestaunen. Ab dem 29. April ist er im Sky Original „A Good Person“ zu sehen.

Three Thousand Years of Longing (1. April 2023)

Heikos Welt (1. April 2023 / Paramount+)

Control (3. April 2023)

The Portable Door (7. April 2023) – Sky Original

Alfons Zitterbacke: Endlich Klassenfahrt (8. April 2023)

Black Adam (9. April 2023)

Ticket ins Paradies (10. April 2023)

Die Geschichte der Menschheit – leicht gekürzt (14. April 2023)

Notre Dame in Flammen (15. April 2023)

Hellraiser (15. April 2023 / Paramount+)

1UP (17. April 2023)

Teen Wolf: The Movie (20. April 2023 / Paramount+)

Nope (21. April 2023)

The Invitation – Bis dass der Tod unsscheidet (22. April 2023)

Schmetterlinge im Ohr (24. April 2023)

The Woman King (28. April 2023)

A Good Person (29. April 2023) – Sky Original

Neue Doku über Elon Musk

Und dann möchten wir deine Aufmerksamkeit noch auf eine neue Dokumentation lenken. Denn ab dem 7. April 2023 kannst du bei Sky Documentaries und auf Abruf „Elon Musk – Genie und Wahnsinn“ sehen. Elon Musk tritt aktuell unter anderem als neuer exzentrischer Chef und Eigentümer des bekannten Kurznachrichtendienstes Twitter in Erscheinung, setzt aber auch mit seinen Visionen Maßstäbe für unsere Zukunft. Schließlich ist er nicht nur der Lenker von Tesla, sondern hat auch PayPal und Space X groß gemacht. Der enorme Erfolg seiner Unternehmen hat jedoch auch eine Kehrseite: Das umstrittene Verhalten des südafrikanischen Milliardärs rückt immer mehr ins Scheinwerferlicht. Die neue dreiteilige Doku-Reihe zeichnet den erstaunlichen Werdegang des kontroversen Geschäftsmannes nach.