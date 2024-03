Eines der Highlights dürfte in den kommenden Wochen zweifelsfrei die dritte Staffel von „La Brea“ sein. Schon ab dem 3. April 2024 geht in (leider nur) sechs neuen Episoden der Überlebenskampf gegen Dinosaurier weiter. In der dritten und finalen Staffel der Zeitreise-Fantasy-Serie kämpft Familie Harris darum, gemeinsam und unversehrt in die Gegenwart zurückzukehren. Wird es ihr endlich gelingen? Bei Sky läuft die Serie linear bei Sky One, du kannst aber natürlich auch auf Abruf einschalten – wahlweise über Sky Q und natürlich auch beim Streamingdienst Wow.

Und Action: „S.W.A.T.“ startet mit einer neuen Staffel durch

Für Action-Fans steht ebenfalls neuer Serien-Stoff auf der Agenda: Staffel 7 von „S.W.A.T.“ Ab dem 21. April 2024 geht es mit 13 neuen Episoden bei Sky One und auf Anruf weiter. In der finalen siebten Staffel der Actionserie geht es für S.W.A.T.-Boss Hondo zu einem gefährlichen Einsatz nach Mexiko. Zu Hause in Los Angeles bekommt es unterdessen das Team von Hondo mit der Yakuza, der japanischen Mafia, zu tun.

„Lass es, Larry“ geht mit Staffel 12 weiter

Schon in die zwölfte Staffel schickt Sky ab dem 6. April 2024 die HBO-Produktion „Lass es, Larry“; jetzt in der deutschen Fassung. Dass es die Serie so lange durchhält, hätte wohl niemand erwartet. Aber eine Impro-Sitcom ist nun mal extrem kurzweilig und unterhaltsam. Allerdings: Staffel 12 wird auch hier das große Finale sein. Der „Seinfeld“-Macher Larry David wird ein letztes Mal in die Fettnäpfchen seines Alltags grätschen, um katastrophale Kettenreaktionen auszulösen. Dafür geben sich prominente Gaststars die Klinke in die Hand. Bei Sky Atlantic bist du linear dabei, aber natürlich auch jederzeit auf Abruf.

Neue Doku zu Bomben-Anschlag auf Linienjet

Und auch eine Doku-Serie – bestehend aus vier Episoden – darf in den Tipps für den Monat April nicht fehlen: „Lockerbie – Der Bomben-Anschlag auf Pan-Am-Flug 103“. Ab dem 5. April 2024 wird darin die Geschichte zu einem der schlimmsten Unglücke in der zivilen Luftfahrt aus dem Jahr 1988 nacherzählt. Wer steckt hinter dem Bomben-Anschlag auf die Boeing 747 der US-Fluggesellschaft Pan Am, bei dem 270 Menschen starben?

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den bevorstehenden Serienstarts bei Sky. Das schließt auch True-Crime- und Natur-Serien mit ein.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen Helgoland 513 1 15. März 2024 Sky One Sky Original Mord in Boston: Anfänge, Aufruhr und Abrechnung 1 16. März 2024 Sky Crime The Spencer Sisters 1 17. März 2024 Universal TV Strike Back 6 19. März 2024 Sky Atlantic Gipfelstürmer - Europas Alpine Wildnis 1 21. März 2024 Sky Nature House of Kardashian 1 22. März 2024 Sky Documentaries Before We Die 1 26. März 2024 Sky Krimi Der Parkhausmord – Wer tötete Charlotte Böhringer? 1 28. März 2024 Sky Crime Sky Original Eine Perle im Sand 1 28. März 2024 Sky Nature Death Row Stories: Geschichten aus dem Todestrakt 5 3. April 2024 Sky Crime La Brea 3 3. April 2024 Sky One Die Haie von Hawaii 1 4. April 2024 Sky Nature Lockerbie – Der Bombenanschlag auf Pan-Am-Flug 103 1 5. April 2024 Sky Documentaries Sky Original Lass es, Larry 12 6. April 2024 Sky Atlantic The Real Murders of Los Angeles 1 8. April 2024 Sky Crime Navy CIS 6 9. April 2024 Sky One Dora 1 12. Arpil 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Sympathizer 1 15. April 2024 (Of & OfmU)

26. Juni 2024 (deutsch) Sky Q & Wow

Sky Before We Die 2 16. April 2024 Sky Krimi Der Ozean - Oase des Lebens 1 18. April 2024 Sky Nature Forensik: Dem Mörder auf der Spur 3 18. April 2024 Sky Crime Sky Original Hans Zimmer - Der Komponist Hollywoods 1 19. April 2024 Sky Documentaries S.W.A.T. 7 21. April 2024 Sky One Unsere Erde im Wandel 2 21. April 2024 Sky Nature Der Alpinist 1 26. April 2024 Sky Documentaries Navy CIS 7 26. April 2024 Sky One Talking to the Dead - Sie spricht mit den Toten 1 26. April 2024 Sky Krimi Knuckles 1 27. April 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Tattooist of Auschwitz 1 2. Mai 2024 Sky Sky Original House of the Dragon 2 17. Juni 2024 Sky Frankenstein Untold 1 2024 Sky Gangs of London 3 2024 Sky Sky Original Huntsville AL 1 2024 Sky M. Son Of The Century 1 2024 Sky Mayfair Witches 1 2024 Sky Public Affairs 1 2024 Sky Sky Original White House Plumbers 1 2024 Sky The Last Of Us 2 noch unklar Sky The White Lotus 3 noch unklar Sky

Neue Filme bei Sky im April 2024

Aber nicht nur neue Serien werden im April 2024 das Programm von Sky und Wow bereichern. Auch neue Filme nimmt der größte deutsche Pay-TV-Sender in die Planung für die kommenden Wochen mit auf. Und ganz egal, ob du nun über Ostern mit der ganzen Familie „Lassie – Ein neues Abenteuer“ ansiehst, oder mit „Darkland: The Return“ einer Fortsetzung eines dänischen Actionthrillers den Vorzug gibst, Abwechslung ist garantiert. Auch abzulesen daran, dass bei Sky im April unter anderem auch „Manta Manta – Zwoter Teil“ zu sehen sein wird. Fans von Gerard Butler sollten unterdessen „Kandahar“ nicht verpassen.

Lassie – Ein neues Abenteuer (ab 1. April 2024)

Star Trek: Discovery (ab 4. April 2024 – nur für Sky-Cinema-Kunden bei Paramount+)

Doggy Style (ab 5. April 2024)

Küss mich, Mistkerl! (ab 6. April 2024)

Darkland: The Return (ab 8. April 2024)

Manta Manta – Zwoter Teil (ab 11. April 2024)

My Big Fat Greek Wedding – Familientreffen (ab 13. April 2024)

Deep Sea (ab 18. April 2024)

Kandahar (ab 19. April 2024)

Devil’s Peak (ab 20. April 2024)

The Black Demon (ab 25. April 2024)

The Nun 2 (ab 26. April 2024)

Joy Ride – The Trip (ab 27. April 2024)

Schon bald wird Sky übrigens einen Teil seiner Filmsender im Cinema-Paket abschalten. Wir haben mit Sender-Manager Wolfram Wildhagen gesprochen und uns erklären lassen, warum es zu diesem Schritt kommt.

Interesse geweckt? Hier kannst du dich bei Sky anmelden

Jetzt weiterlesen Sky: Atemberaubende Neuerungen im März