Einer der Höhepunkte im Serien-Kosmos von Sky wird im März 2024 das neue Sky Original „Helgoland 513“ sein. Die erste Staffel steht ab dem 15. März 2024 zur Verfügung und ist eine der vorerst letzten deutschen Produktionen. Im Jahr 2039 ist Helgoland zum letzten sicheren Hafen der Menschheit geworden. Hier auf Deutschlands einziger Hochseeinsel verschanzt sich eine kleine Gemeinschaft von Überlebenden vor einer Apokalypse, die den Rest der Welt ins Chaos gestürzt hat. Entstanden ist eine totalitäre Gesellschaft, die nur 513 Menschen auf der Insel duldet. Linear kannst du die sieben Episoden bei Sky One sehen, ansonsten auf Abruf über Sky Q und Wow.

„Mary & George“ – Staffel 1 startet bei Sky

Eine Miniserie feiert ab dem 7. März 2024 bei Sky One seine Premiere: „Mary & George“. Statt Action musst du bei dieser siebenteiligen Produktion aber eher mit viel Drama rechnen. Denn durch die Intrigen seiner Mutter Mary wird George Villiers in dieser britischen Historienserie mit Julianne Moore Anfang des 17. Jahrhunderts zum einflussreichen Liebhaber von König James I. von England. Eine Serie, die auf wahren Begebenheiten beruht.

„The Regime“ Staffel 1 – Kate Winslet ist zurück

Auf eine Oscar-Preisträgerin dürfen wir uns unterdessen in der neuen HBO-Serie „The Regime“ freuen: Kate Winslet. Erzählt wird die Geschichte eines Jahres innerhalb der Palast-Mauern eines modernen, europäischen Regimes, das sich langsam aufzulösen beginnt. Auch hier steht für Fans der Monarchie also reichlich Drama im Mittelpunkt. In einem ersten Schritt kannst du die englischsprachige Originalfassung der Serie bei Sky auf Abruf sehen. Voraussichtlich ab dem 6. Mai gehen die synchronisierten Folgen bei Sky Atlantic ins Programm. Bereits zweimal spielte Kate Winslet in einer HBO-Miniserie die Hauptrolle: in „Mildred Pierce“ und „Mare of Easttown“. Beide Male wurde sie dafür mit einem Emmy ausgezeichnet.

Staffel 6 von „The Rookie“ vor dem Start

In die bereits sechste Staffel schickt Sky ab dem 6. März 2024 die Cop-Serie „The Rookie“ aus dem LAPD. Zunächst aber nur im englischsprachigen Original und wahlweise mit deutschen Untertiteln. Die synchronisierte Fassung ist erst ab dem 1. Mai bei Sky One zu sehen. Dieses Mal hält ein Bösewicht mit seinen maskierten Söldnern Los Angeles in Atem. Sie haben es speziell auf die LAPD-Einheit von John Nolan abgesehen.

„Strike Back“: Sky zeigt Staffel 6

Ebenfalls schon in eine sechste Staffel hat es „Strike Back“ geschafft – zu sehen ab dem 19. März 2024 bei Sky Atlantic. Und natürlich geht es auch in diesen zehn neuen Episoden um handfeste Militär-Action. Im Mittelpunkt steht die britisch-amerikanische Elite-Einheit „Section 20“, die weltweit mit modernster Technik und geballter Feuerkraft gegen den Terror kämpft.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen Lass es, Larry! 12 5. Februar 2024 Sky Atlantic Originalfassung Wale mit Steve Backshall 1 5. Februar 2024 Sky Nature Sky Original Buckelwale: Eine Detektivgeschichte 1 5. Februar 2024 Sky Nature Air Warriors 11 7. Februar 2024 Sky Documentaries Navy CIS 2 7. Februar 2024 Sky One Erfundene Entführung - Die Lügen der Sherri Papini 1 8. Februar 2024 Sky Crime Halo 2 8. Februar 2024 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar; Wow-Kunden haben keinen Zugriff Gladiatoren 1 11. Februar 2024 Sky Nature Diese Ochsenknechts 3 12. Februar 2024 Sky One Sky Original Social-Media-Morde: Wie Täter ihre Opfer finden 1 14. Februar 2024 Sky Crime Wimbledons Tennisgötter 1 16. Februar 2024 Sky Documentaries The Rookie 6 21. Februar 2024 (Of)

6. März 2024 (OfmU)

1. Mai 2024 (dt. Fassung) Sky One How to Hire a Hitman - Auftragskiller aus dem Darknet 1 22. Februar 2024 Sky Crime David Holmes: Der Junge, der überlebt hat 1 23. Februar 2024 Sky Documentaries Sky Original Navy CIS 3 23. Februar 2024 Sky One Police Ten 7 - Auf Streife in Down Under 25 4. März 2024 Sky Documentaries The Regime 1 4. März 2024

6. Mai 2024 Sky Q

Sky Atlantic Death Row Stories: Geschichten aus dem Todestrakt 4 G. März 2024 Sky Crime Mary & George 1 7. März 2024 Sky Atlantic Sky Original Hollywood in Angst: Die Bling-Ring-Story 1 9 März 2024 Sky Crime Die Wasserwelt vor Komodo 1 11. März 2024 Sky Nature Nach dem Biss: Die Folgen eines Haiangriffs 1 11. März 2024 Sky Nature Navy CIS 4 & 5 11. März 2024 Sky One Animal Park - Zoogeschichten aus Longleat 11 & 12 13. März 2024 Sky Nature Helgoland 513 1 15. März 2024 Sky One Sky Original Mord in Boston: Anfänge, Aufruhr und Abrechnung 1 16. März 2024 Sky Crime The Spencer Sisters 1 17. März 2024 Universal TV Strike Back 6 19. März 2024 Sky Atlantic Gipfelstürmer - Europas Alpine Wildnis 1 21. März 2024 Sky Nature House of Kardashian 1 22. März 2024 Sky Documentaries Before We Die 1 26. März 2024 Sky Krimi Der Parkhausmord – Wer tötete Charlotte Böhringer? 1 28. März 2024 Sky Crime Sky Original Eine Perle im Sand 1 28. März 2024 Sky Nature The Sympathizer 1 15. April 2024 (Of & OfmU) Sky Q & Wow The Tattooist of Auschwitz 1 2. Mai 2024 Sky Sky Original Frankenstein Untold 1 2024 Sky Gangs of London 3 2024 Sky Sky Original Huntsville AL 1 2024 Sky M. Son Of The Century 1 2024 Sky Mayfair Witches 1 2024 Sky Public Affairs 1 2024 Sky Sky Original White House Plumbers 1 2024 Sky House of the Dragon 2 noch unklar Sky The Last Of Us 2 noch unklar Sky The White Lotus 3 noch unklar Sky

Neue Filme bei Sky im März 2024

Natürlich bietet Sky aber nicht nur neue Serien an, sondern hält im März 2024 auch neue Filme für seine Abonnenten bereit. Vorausgesetzt, sie haben das Sky-Cinema-Paket gebucht. Wer zum Beispiel auf spektakuläre Hai-Action steht, darf ab dem 8. März 2024 „Meg 2: Die Tiefe“ nicht verpassen. Mensch gegen Megalodon, Runde zwei – und Jason Statham mittendrin. Noch spektakulärer ist aber das, was ab dem 20. März 2024 auf Abruf zur Verfügung steht: der vielfach gelobte Film über den Erfinder der Atombombe von Christopher Nolan, „Oppenheimer“. J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) riskiert die Zerstörung der Welt, um den Krieg zu beenden. Und für Kinder interessant: Ab dem 29. März 2024 steht auf Abruf „Paw Patrol 2: Der Mighty Kinofilm“ bereit.

Perfect Addiction (1. März 2024)

Asteroid City (2. März 2024)

The Terror Room (4. März 2024)

Meg 2: Die Tiefe (8. März 2024)

Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war (9. März 2024)

The Cursed – Der Fluch der Bestie (11. März 2024)

Sonne und Beton (15. März 2024)

On A Wing And A Prayer (16. März 2024)

Master Gardener (18. März 2024)

Oppenheimer (20. März 2024)

Die Rumba-Therapie (23. März 2024)

Paw Patrol 2: Der Mighty Kinofilm (29. März 2024)

Du möchtest sehen, welche neuen Filme und Serien im Februar bei Sky neu angelaufen sind? Natürlich haben wir auch das für dich ausführlich zusammengefasst. Auf einen weiteren Sender müssen Kunden von Sky bald allerdings verzichten. Und zu Änderungen bei Übertragungen der Fußball-Bundesliga wird es auch bald kommen.

→ Noch kein Sky-Kunde? Hier kannst du ein Abo abschließen

Jetzt weiterlesen Sky wird schon wieder teurer: Neue Preise bei Wow angekündigt