Ist die Filmindustrie Thema, so sprechen viele (Zuschauer-)Stimmen aktuell von Stagnation oder gar von Verfall. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn aus wirtschaftlichen Gründen entscheidet man sich immer häufiger für die Fortführung beliebter Franchises und geht immer weniger Wagnisse ein. Doch auch die Kritiker müssen zugeben, dass kein Jahr vergeht, ohne dass zumindest einige gute Streifen auf die Leinwand kommen. Welche Titel im ersten Halbjahr 2024 besonders beliebt sind, verrät eine Top-10-Liste der beliebtesten Filme. Diese stellte das Entertainment-Portal JustWatch auf. Folgend gehen wir näher auf die drei beliebtesten Werke ein.

Drei Filme, die man gesehen haben muss

Oppenheimer

Auf Platz 1 der aktuellen Beliebtestenliste landete das neueste Meisterwerk des Star-Regisseurs Christopher Nolan: „Oppenheimer“. Erzählt wird die Geschichte des gleichnamigen Physikers, der maßgeblich zur Erfindung der Atombombe beitrug. Anschließend wandte er sich jedoch gegen seine eigene Erfindung und prägte sogar den Spruch „Jetzt bin ich zum Tod geworden, zum Zerstörer von Welten“.

Im Film wird Robert Oppenheimer vom Schauspieler Cillian Murphy (Dunkirk, Batman Begins, Inception) verkörpert. Und auch sonst geizt der Cast nicht mit Stars. Zu diesem gehören etwa Emily Blunt, Matt Damon und Robert Downey Jr.

Poor Things

Auf dem zweiten Listenplatz landete der britische Spielfilm „Poor Things“ mit Emma Stone, Mark Ruffalo und Willem Dafoe in den Hauptrollen. Im Regiestuhl positionierte sich derweil der gleich mehrfach Oscar-nominierte Regisseur Giorgos Lanthimos.

Die Story des Films dreht sich um Bella Baxter (Emma Stone), eine tote Frau, die vom brillanten, jedoch ausgefallenen Wissenschaftler Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe) wiederbelebt wird. Doch schnell zeigt sich, dass sie noch nicht ganz „normal“ ist. Bella muss eine Entwicklung durchlaufen, eigene Erfahrungen machen und vielleicht sogar Rückschläge bewältigen, um schlussendlich über sich hinauswachsen zu können.

The Creator

Künstliche Intelligenz ist gegenwärtig in aller Munde. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Technologie weiterentwickelt, ist beinahe schon zum Fürchten. Was geschehen kann, wenn sich Mensch und KI nicht einig sind, haben bereits Klassiker wie Terminator und Matrix thematisiert. In „The Creator“ wird nun eine modernere Variante einer möglichen Auseinandersetzung beschrieben. Die KI, welche die Menschheit schützen sollte, wandte sich gegen ebenjene. Es beginnt ein Kampf ums Überleben, in dem Sgt. Joshua Taylor (John David Washington) auf der Seite der Menschen kämpft. Zumindest, bis er im Feindeslager etwas findet, was seine Weltanschauung auf den Kopf stellt.

Die Federführung übernahm Regisseur Gareth Edwards – welcher bereits mit Filmen wie „Godzilla“ (2014) und „Rogue One: A Star Wars Story“ Erfolge verbuchen konnte. Sein neuestes Werk erhielt auf IMDb jedoch trotz eines hohen Interesses seitens des deutschen Publikums „lediglich“ 6,7 von 10 Sternen.

Welche Filme sich im Ranking die Plätze 4 bis 10 sichern konnten, offenbart die folgende Liste:

Beste Filme 2024