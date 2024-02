Sky schaltet Programm ab: Der nächste Sender geht

Der Heimatkanal ist so etwas wie eines der Urgesteine bei Sky und seinem Vorläufer Premiere. Stets war der Sender, der sich vorwiegend auf sogenannte Heimatfilme und Volksmusik spezialisiert hat, für alle Kunden zu empfangen. Sky hatte den Sender, der von der Mainstream Media AG betrieben wird, stets im Basis-Angebot untergebracht, das bei einem Abo der Pay-TV-Plattform obligatorisch ist. Aktuell ist der Heimatkanal im Entertainment Plus-Paket untergebracht. Doch nachdem sich Sky in den vergangenen Monaten und Jahren mehr und mehr von seinen Partnersendern losgesagt hat, steht nun auch der Heimatkanal auf der Kippe. Zumindest im Kabelnetz von Vodafone ist schon bald Schluss.

Heimatkanal weiterhin im Vodafone-Kabel empfangbar

Bekannt ist der Heimatkanal primär für Wiederholungen von klassischen Heimat-Sendungen wie dem Bergdoktor, Ein Schloss am Wörthersee oder Peter Steiner Theater-Stadl. Sendungen also, die einst bei Sat.1 oder RTL liefen. Aber auch alte ZDF-Serien sind hier zu finden, so steht beispielsweise die Schwarzwaldklinik auf dem Sendeplan.

Gegenüber dem Medienmagazin DWDL bestätigte ein Sky-Sprecher, dass der Heimatkanal ab Mitte April für Vodafone-Kabelkunden nicht mehr linear empfangbar sei. Es gebe aber weiterhin die Möglichkeit, die Inhalte On-Demand über Sky Go oder den Sky-Q-Receiver zu empfangen. Warum man die Partnerschaft mit dem Sender einschränkt, ist unklar. Per Satellit und Internet bleibt der Heimatkanal weiterhin über Sky empfangbar. Es bleibt allerdings dabei, dass der Sender nur in mäßig attraktiver SD-Auflösung ausgestrahlt wird.

Der Heimatkanal selbst bleibt indes im Vodafone-Kabel. Allerdings musst du dafür das Premium-Paket bei Vodafone abonnieren. Dieses kostet monatlich 9,99 Euro zusätzlich zum normalen Kabelempfang über die Giga TV-Plattform und beinhaltet insgesamt 20 Sender wie Nat Geo Wild HD, Syfy HD, Universal TV HD, Warner Film HD, Cartoon Network und Sky One HD. Der Heimatkanal kündigte außerdem an, ab März eine eigene Mediathek mit ausgewählten Inhalten starten zu wollen.

Im Herbst vergangenen Jahres hatte Sky erst einen eigenen Sender abgeschaltet. Zudem kündigte Sky an, keine eigenen Produktionen im Bereich Film & Serie mehr anzustoßen.