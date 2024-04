9,4 von 10! Das ist die beste Kriegs-Serie der Welt

Wer die Top-250-Serien-Charts der Filmdatenbank Internet Movie Database (IMDb) aufruft, findet eine Liste mit den beliebtesten Serien der Welt – bewertet von hunderttausenden oder gar millionen Filmfans. Entsprechend ist das Ranking äußerst aussagekräftig und bietet einen Überblick über die populärsten Serien in den unterschiedlichen Genres. Wir verraten, welcher Streifen sich in der Kategorie Kriegsfilm den ersten Platz sichern konnte.

Nur zehn Episoden: Beliebteste Kriegs-Serie

Mit einer herausragenden Wertung von 9,4 von 10 möglichen Sternen positioniert sich die Serie „Band of Brothers: Wir waren wie Brüder“ nicht nur an der Spitze des Genres „Kriegsfilm“, sondern auch auf der vierten Stelle der Gesamtcharts. Ihre Premiere feierte die erste und einzige Staffel zwischen dem 9. September und 4. November 2001 auf dem US-amerikanischen Sender HBO.

Das Besondere an der Serie ist in erster Linie, dass sie nicht nur auf realen Ereignissen, sondern sogar auf echten Personen basiert – Soldaten der Easy Company. Die Serie beginnt mit der Grundausbildung im Camp Toccoa in den USA. Sie zeigt dem Zuschauer jedoch auch zahlreiche Operationen in den Wirren des Zweiten Weltkriegs. Leider müssen sich die Zuschauer von vielen Charakteren verabschieden – teilweise vorübergehend, teilweise jedoch für immer. Denn sie teilen die Schicksale ihrer realen Vorbilder. Zudem beginnt jede Folge mit in der Gegenwart aufgenommenen Kommentaren der Veteranen der Easy Company.

In „Band of Brothers: Wir waren wie Brüder“ spielen viele bekannte Gesichter mit. Angefangen mit Damian Lewis (Once Upon a Time in Hollywood), der in die Rolle des Major Richard D. Winters schlüpft. Zu den weiteren Schauspielern gehören unter anderem Michael Cudlitz (The Walking Dead), Simon Pegg (Mission: Impossible III), Neal McDonough (Minority Report), David Schwimmer (Friends), Dominic Cooper (Captain America: The First Avenger), Andrew Scott (Sherlock), Tom Hardy (Mad Max: Fury Road) und James McAvoy (X-Men: Erste Entscheidung).

Passend dazu:

Ohne Aufpreis streamen

Wer „Band of Brothers: Wir waren wie Brüder“ und damit die beliebteste Kriegsfilm-Serie überhaupt ohne zusätzliche Kosten streamen möchte, benötigt hierzulande zwangsläufig ein WOW- oder ein Sky-Abo. Alternativ lässt sich die Serie gegenwärtig auf den meisten anderen Streaming-Diensten kostenpflichtig erwerben – wie etwa auf Amazons Prime Video oder bei AppleTV. Kostenpunkt: zwischen 13 und 30 Euro. Doch Vorsicht, je nach Version ist die Serie für Minderjährige nicht geeignet.