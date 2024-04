Auf der Seite der Internet Movie Database (IMDb) finden sich fast alle weltweit verfügbaren Serien und Filme. Dabei werden nicht nur die eigentlichen Werke gelistet, sondern auch zahlreiche Zusatzinformationen – allen voran: Nutzerbewertungen. Diese eignen sich aufgrund ihrer hohen Zahl ideal, um eine Liste mit den weltweit beliebtesten Serien zu erstellen. Und diese ist wiederum perfekt, wenn man eine Antwort auf die Frage nach der besten Anime-Serie überhaupt sucht.

Kult-Anime so beliebt wie kein anderer

In jüngeren Jahren haben Anime wie „Attack on Titan“ oder „Demon Slayer“ die Herzen der Fans höher schlagen lassen. Doch sie sind es nicht, die es geschafft haben, sich in der Top-250-Serien-Liste von IMDb über alle anderen Anime zu erheben. Stadtessen gebührt die Ehre dem Meisterwerk „Fullmetal Alchemist: Brotherhood“, welcher erstmals zwischen 2009 und 2010 über die TV-Bildschirme flimmerte.

Verfilmt wurde der Anime nach einer Geschichte der Manga-Zeichnerin Hiromu Arakawa. Die Story dreht sich um Edward und Alphonse Elric – zwei Brüder, die aus Liebe zu ihrer Mutter ein furchtbares Verbrechen begehen. Ein Verbrechen, das sie teuer zu stehen kommt. Als Folge geraten die Geschwister in einen Strudel an finsteren Machenschaften, der sie mitreißt und zu ertränken droht. Denn alles, was die Menschen über das Land, in dem sie leben, zu wissen glauben, ist nichts als eine sorgfältig und bedacht konstruierte Lüge.

Die Anime-Serie besteht aus 64 Folgen je 25 Minuten. Im Regiestuhl positionierte sich Yasuhiro Irie, während die Synchronsprecher David Turba, Wanja Gerick, David Nathan und Detlef Bierstedt den Charakteren Leben einhauchten.

Nicht die beste Animations-Serie

Zu erwähnen ist, dass es sich bei „Fullmetal Alchemist: Brotherhood“ zwar um den besten Anime in der IMDb-Liste handelt, allerdings nicht um die beste Animations-Serie. Die Einordnung haben wir eigenständig vorgenommen, da das Filmportal nicht zwischen den beiden Genres unterscheidet.

Auch auf dem vermutlich bekanntesten Anime-Portal „Myanimelist“ belegte die Serie „Fullmetal Alchemist: Brotherhood“ jahrelang den ersten Listenplatz. Kürzlich hat „Frieren – Nach dem Ende der Reise“ diese jedoch auf dem Siegertreppchen abgelöst – zumindest vorübergehend.

Wer sich die Anime-Serie anschauen möchte (gegenwärtig ohne Zusatzkosten im Prime-Video-Abo), sollte unbedingt auf den Beisatz „Brotherhood“ achten. Diesen trägt lediglich die Neuverfilmung, die sich stark an der Vorlage orientiert. Wer hingegen beim Vorläufer einschaltet, könnte schnell an die letzten Staffeln von „Game of Thrones“ erinnert werden. Mit dem Unterschied, dass es Letzterer allen Defiziten zum Trotz gelungen ist, zur beliebtesten Fantasy-Serie überhaupt aufzusteigen.