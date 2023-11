8,6 von 10! Das ist der beste Kriegsfilm von allen – hier verfügbar

Die Internet Movie Database (IMDb) listet die meisten weltweit verfügbaren Streifen. Filme und Serien werden hier jedoch nicht einfach in eine Datenbank verfrachtet, sondern von Filmliebhabern bewertet und in die IMDb-Charts einsortiert. Das Ergebnis: eine Liste mit den besten Titeln aller Zeiten. Wir verraten, bei welchem Streifen es sich um den beliebtesten Kriegsfilm handelt.

Ein Kriegsfilm wie kein anderer

Es existieren unzählige Arten von Kriegsfilmen. Manche porträtieren den Schrecken des Krieges, andere fokussieren sich in erster Linie auf den Unterhaltungs-Aspekt und verharmlosen oder vernachlässigen den Kriegsalltag. Der beliebteste Kriegsfilm gehört zweifelsohne zur ersten Sorte. Mit 8,6 Sternen sicherte sich der Spielberg-Klassiker „Der Soldat James Ryan“ den ersten Platz.

Der Film dreht sich um Pvt. James Ryan (Matt Damon), dessen drei Brüder kürzlich in Kämpfen verstarben. Da die Militärverwaltung in den USA über diesen Sachverhalt gestolpert ist, soll James das Kriegsgeschehen verlassen und in die USA zu seiner Familie zurückkehren. Mit dessen Evakuierung wird Captain Miller (Tom Hanks) zusammen mit einem kleinen Einsatzteam beauftragt. Nur leider entpuppt sich die Suche nach einem einzelnen Soldaten inmitten von Kampfhandlungen und in den Wirren der Kriegszeit als eine große Herausforderung. Eine, die die Einsatztrupp-Mitglieder schnell das Leben kosten kann.

Bei der Oscarverleihung 1999 gewann „Der Soldat James Ryan“ gleich fünf der begehrten Preise – darunter den für die beste Regie und die beste Kamera. Später wurde der Film für seinen Fokus auf die Charaktere, aber auch für seine angeblich realitätsnahen Kampfszenen gelobt. Wer ein Netflix– oder Paramount+-Abo hat, kann den Kriegsfilm ohne zusätzliche Kosten anschauen. Ansonsten lässt sich der Streifen für meistens knapp 4 Euro ausleihen und für 10 bis 18 Euro kaufen.

Weitere populäre Kriegsfilme

An zweiter Stelle der Kriegsfilm-Beliebtestenliste positioniert sich mit 8,5 Sternen ausgerechnet ein Animationsfilm aus dem Hause Studio Ghibli: „Die letzten Glühwürmchen“. Dieser thematisiert jedoch in erster Linie die Auswirkungen eines Krieges für die Zivilbevölkerung. Darauf folgt der Film „Casablanca“ (ebenfalls 8,5 Sterne) aus dem Jahr 1942 sowie „Apocalypse Now“ (8,4 Sterne). Unterm Strich eine durchaus nicht unumstrittene Filmauswahl. Zumal der 2017 erschienene Nolan-Film „Dunkirk“ nicht einmal als Kriegsfilm eingestuft wurde. Dessen Genres sind „Action“, „Drama“ und „Geschichte“.