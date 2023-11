9,0 von 10! Das ist der beste Fantasyfilm der Welt – hier gratis streamen

Die Internet Movie Database (IMDb) führt einen Großteil der verfügbaren Filme und Serien. Die Titel werden jedoch nicht nur gelistet, sondern auch von Filmliebhabern aus aller Welt bewertet. Auf dieser Datenbasis lassen sich die beliebtesten Filme der Welt ausfindig machen. Wir verraten, bei welchem Streifen es sich um den beliebtesten Fantasyfilm überhaupt handelt.

Dieser Fantasyfilm übertraf alle Erwartungen

Als der Fantasy-Streifen „Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs“ im Jahr 2003 in die Kinos kam, waren die Erwartungen der Fans geradezu astronomisch. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich. Nicht nur basiert der Film auf der weltbekannten Buchvorlage von J. R. R. Tolkien, sondern auch die beiden vorangegangenen Titel von Regisseur Peter Jackson konnten das Publikum vollends überzeugen. „Die Rückkehr des Königs“ vermochte es indes als dritter und letzter Teil der Trilogie, das Niveau nicht nur zu halten, sondern sogar noch einmal anzuheben. Eine Herkulesaufgabe, die sich auszahlte und mit elf Oscars belohnt wurde – darunter auch dem Oscar für den besten Film.

In der IMDb-Liste mit den 250 besten Filmen positioniert sich „Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs“ mit 9,0 von 10 möglichen Sternen und rund 1,9 Millionen Stimmen auf dem 7. Platz. Ferner landeten die beiden Vorgänger, „Die Gefährten“ und „Die Zwei Türme“, auf den Plätzen 9 und 13. Das macht diese zum zweit- und drittbesten Fantasyfilm aller Zeiten.

Die komplette Herr-der-Ringe-Trilogie kann gegenwärtig von jedem Filmliebhaber kostenlos angeschaut werden, der über ein Amazon Prime Video-Abo verfügt. Und das sogar in 4K. Wer hingegen ohne Prime-Abonnement dasteht, kann die Filme auf einer der zahlreichen weiteren Streaming-Plattformen für meistens jeweils 3,99 Euro leihen oder für 9,99 Euro kaufen.

Weitere Filme & Serien im Herr der Ringe-Universum

Die Hobbit-Trilogie sucht man in der Top-250-Liste übrigens vergebens. Ein Umstand, der in erster Linie wohl auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass die Handlung des gleichnamigen Buches für die Filme erheblich gestreckt und umgeschrieben wurde. Und auch die größtenteils frei von den Drehbuchautoren erfundene Amazon-Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ vermochte es nicht, die Fans zu überzeugen.

Als Nächstes steht nun der Film „The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim“ in der Pipeline. Dabei handelt es sich um ein Prequel zu „Der Herr der Ringe: Die zwei Türme“. Die Handlung spielt jedoch stolze 183 Jahre vor den Ereignissen aus dem Peter Jackson-Film. In die Hauptrolle des Helm Hammerhand schlüpft dabei der schottische Schauspieler Brian Cox. Die Rolle der Erzählerin übernimmt Miranda Otto, Mittelerde-Fans auch bekannt als Éowyn.

