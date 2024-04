Samurai-Serie: „Shogun“ bei Disney+

„Shogun“ ist eine neue Mini-Serie auf Disney+. Eigentlich ist sie nur eine Neuauflage einer bereits verfilmten Serie aus den 1980er-Jahren, die ihrerseits auf einem Roman des australischen Autors James Clavell basiert. Seit dem 27. Februar dieses Jahres ist sie im Streaming-Angebot von Disney+ enthalten. Die US-amerikanische Bewertungsplattform IMDb hat das zehnteilige Drama-Abenteuer mit 8,9 von zehn Sternen bewertet.

„Shogun“-Serie: Worum geht es?

Wir befinden uns im 17. Jahrhundert, einer Zeit, in der der japanische Militär- respektive Adelstitel „Shogun“ noch weit verbreitet war. Der Engländer und Protestant John Blackthrone, gespielt von Cosmo Jarvis, setz im Jahre 1600 mit dem niederländischen Schiff Erasmus die Segel in Richtung Japan. Dort will er nicht nur wirtschaftliche, sondern auch militärische Allianzen bilden, die bislang nur Portugal ergattern konnten. Aber an der Küste Japans läuft alles schief, denn das Schiff gerät in Seenot und muss aufgegeben werden.

Daraufhin werden alle Menschen, die sich an Board befinden, festgenommen. Blackthrone freundet sich mit den Japanern an und wirt schnell zum Vertrauten des Daimyos Yoshii Toranaga, verkörpert von Hiroyuki Sanada. Doch er lässt sich auf ein gefährliches Spiel mit den Feudalherren ein und verliebt sich zudem noch in die Übersetzerin Lady Mariko (Anna Sawai). Und die Geschichte nimmt ihren Lauf.

Die zehnte und zugleich auch die finale Folge ist seit knapp einer Woche online. Wer die Serie bingewatchen möchte, kann also bereits jetzt loslegen. Solltest du dich nicht „blind“ in das Drama-Abenteuer stürzen wollen, offenbart der Trailer weitere Details:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wird es weitergehen?

Da es sich bei „Shogun“ wie bereits erwähnt um eine Mini-Serie handelt, verfügt sie lediglich über zehn Folgen. Zudem sei die Geschichte des Romans in den jetzigen Folgen bereits erzählt, wie das Online-Magazin Filmstarts erklärt. Justin Marks, Regisseur der Serie, betont: „Wir haben die Geschichte der Buchvorlage von Anfang bis Ende erzählt und das war auch immer der Plan. Also weiß ich nicht, ob wir überhaupt eine zweite Staffel drehen könnten.“ Er fügte hinzu: „Wir hatten ein wundervolles Buch, das von einem Meister erschaffen wurde, und diesen Luxus hätten wir nicht, wenn wir weitermachen würden.“