Man sollte meinen, einen Streit könnten Erwachsene vernünftiger austragen als Kinder. Dass dem nicht so ist und Welten, Werte und Vorurteile, von denen Kinder noch nicht einmal träumen, gerade bei Erwachsenen aufeinanderprallen. Das veranschaulicht Roman Polanski anschaulich in „Gott des Gemetzels“.

Polanskis „Gott des Gemetzels“: Die Macht der Worte

Ein Geschehen, das in Schulen oder anderen Plätzen, auf denen Kinder zusammenkommen, vermutlich nicht unüblich ist: Zwei Kinder prügeln sich – aus Spaß, vielleicht sogar aus Ernst. So auch die zwei Elfjährigen in „Gott des Gemetzels“, die sich sogar bei der Prügelei Zähne ausschlagen. Das können die Eltern des Jungen nicht auf sich sitzen lassen und berufen kurzerhand ein klärendes Treffen ein.

So fängt das Gespräch zwischen Penelope (Jodie Foster) und Michael (John C. Reilly) – Eltern des „Opfers“ – sowie Nancy (Kate Winslet) und Alan (Christoph Waltz) – Eltern des „Täters“ – zunächst friedlich, um nicht zu sagen philosophisch an. Wo liegen die Grenzen von Gewalt? Wo beginnt Verantwortlichkeit und was bedeutet es, zivilisiert zu sein? Fragen, deren Antworten im Auge des Betrachters liegen. Kein Wunder, dass die Situation sich zwischen den vier Erwachsenen schnell aufheizt und in einen grenzüberschreitenden Kampf ausartet.

Satire auf hohem Niveau: Hier streamst du das Drama kostenlos

Hinter der Kultiviertheit der Erwachsenen tun sich letztlich Abgründe auf, die Roman Polanski mit einer gehörigen Portion Satire und schwarzem Humor in Szene zu setzen weiß. Den letzten Schliff geben die ausgezeichneten Schauspieler, die tief in die Wortgefechte eintauchen und so die wahren Gesichter der blasierten Erwachsenen enttarnt.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück der französischen Dramatikerin Yasmina Reza, was bei seiner Veröffentlichung für Furore sorgte. Polanskis Version von „Gott des Gemetzels“ kannst du nun in der ARD Mediathek streamen, ohne dafür weitere Gebühren zahlen zu müssen. Das Satire-Drama ist derzeit bei keinem anderen Streaming-Anbieter im Abo enthalten.