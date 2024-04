Serien-Hit „The Bear“: Wann erscheint Staffel 4?

Die exklusive Disney+-Serie „The Bear“ hat bei den ganzen Preisverleihungen, die es in Hollywood gibt, gut abgeräumt. Schon die erste Staffel war ein Erfolg. Auf IMDb hat die Dramaserie eine Bewertung von 8,6 von 10 Sternen erhalten. Zwar erscheint die dritte Staffel im Laufe des Jahres, aber wird es eine vierte Staffel geben?

„The Bear“: Worum geht es in der Hit-Serie?

„The Bear: King of the Kitchen“ ist eine der wohl bekanntesten Serien auf Disney+. Carmen Berzatto, gespielt von Jeremy Allen White, ist ein junger und talentierter Koch. Er arbeitet in der Küche eines Restaurants, welches Teil der Welt des New Yorker Fine Dinings ist. Nachdem Tod seines Bruders kehrt er jedoch wieder nach Hause zurück. Dort findet er heraus, dass er nun Besitzer des Lokals „The Original Beef of Chicagoland“ ist. Ursprünglich gehörte das Diner seinem verstorbenen Bruder.

Auch wenn die Übernahme eine riesige Herausforderung ist und er sich endgültig von der Welt des begehrten New Yorker Fine Dinings verabschieden muss, lässt er sich darauf ein. Doch die Mitarbeiter des Betriebs sind von ihren veralteten Methoden und Strukturen trotz der Übernahme weiterhin überzeugt. Carmens Ziel, eine effizientere Arbeitsweise in der Küche und im gesamten Lokal zu erschaffen, scheint schwieriger als gedacht zu sein. „The Bear“ kannst du auf Disney+ streamen.

Hier kannst du dir den Trailer zur Hit-Serie „The Bear“ anschauen:

Wird es eine weitere Staffel geben?

Bislang verfügt die exklusive Disney-Serie „The Bear: King of the Kitchen“ über zwei Staffeln. Die dritte Staffel erscheint im Spätsommer dieses Jahres auf Disney+. Einem Bericht des US-amerikanischen Magazins Variety zufolge wird die vierte Staffel bereits in Chicago gedreht. Doch es gibt noch keine offizielle Bestätigung und somit ist es noch unklar, wann du die vierte Staffel auf Disney+ streamen kannst. Es ist jedoch durchaus möglich, dass sie im Sommer 2025 erscheint.