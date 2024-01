Netflix bringt neue Drama-Serie aus dem Drogensumpf

Viele werden Sofia Vergara aus ihrer Rolle als Gloria Pritchett in der Sitcom „Modern Family“ kennen. Doch mit der neuen Netflix-Serie „Griselda“ versucht sich der Comedy-Star an einer ernsteren Rolle. Auf einmal spielt sie nicht mehr einen Hauptcharakter in einer Sitcom, sondern eine Drogenbaronin in einer Krimi-Drama-Serie. Vergara zeigt sich von einer ganz anderen Seite.

Darum geht es in der Netflix-Serie

Die neue True-Crime-Miniserie auf Netflix basiert auf wahren Begebenheiten und erzählt die Geschichte der Griselda Blanco. Nach einer Auseinandersetzung erschießt sie einen Mann und flieht mit einem Kilogramm Kokain und ihren drei Kindern aus der kolumbianischen Stadt Medellín nach Miami. In der Magic City herrscht sie innerhalb kürzester Zeit über die ganze Drogenszene. Solch ein Erfolg hat aber auch seine Schattenseiten. Griselda Blanco hat nicht nur mit Geschäftsgegnern, die sie tot sehen wollen, sondern auch mit Frauenfeindlichkeit zu kämpfen.

Blanco wird schnell als die „Patin“ oder „Schwarze Witwe“ bekannt. Als diese Namen in Kolumbien für Gesprächsmaterial sorgen, konnte man es kaum glauben, dass eine Frau all das erreicht hat. Keiner konnte sich vorstellen, dass eine Frau mit Drogen handelt, Menschen über den Tisch zieht und sie umbringen lässt. Nur eine Person ist sich bewusst, wie gefährlich Griselda Blanco ist, und das ist der Bruder ihres toten Mannes, der sie ebenfalls umbringen möchte.

Hier kannst du dir den Trailer zur Netflix-Krimi-Serie „Griselda“ anschauen:

Netflix: Wo ist die Serie erhältlich?

Sofia Vergara wollte eine Frau als Drogenboss darstellen. Sie sagte in einem Interview mit dem Online-Magazin Netflixwoche: „Sie war auf sich allein gestellt. Wir haben noch nie gesehen, wie ein Drogenboss eine Kokainlieferung aus Kolumbien organisiert und dann nach Hause geht, um sich um die eigenen drei Kinder zu kümmern. Ich wollte das aus der Perspektive einer der wenigen Frauen in der Geschichte dieser gefährlichen Branche erforschen, die es so weit gebracht haben, wie sie es tat.“ Ab dem 25. Januar 2024 kannst du die True-Crime-Serie „Griselda“ auf Netflix streamen.