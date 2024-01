Nervenkitzel: Die 5 beliebtesten True Crime Podcasts

Ein sehr beliebtes Podcast-Genre in Deutschland auf den gängigen Streamingdienst-Plattformen ist True Crime. Kein Wunder, denn viele können kaum genug von den ungeklärten Kriminalfällen, Erzählungen um Serienmörder, mysteriöse Mordfälle oder sogar Zufälle kriegen. Rund 35 Prozent der Hörer hierzulande lauschen gelegentlich mal in True Crime Podcasts rein, das stellte YouGov in Kooperation mit Statista in einer Umfrage fest. Seitdem ich im Krimi-Fieber bin, läuft bei mir beispielsweise der Podcast „Weird Crimes“ rauf und runter.

„Weird Crimes“ – Visa Vie und Ines Anioli

Sobald Visa Vie, auch bekannt als Lotti, ihr Mikrofon einschaltete, ist klar, dass sie wieder eine seltsame Kriminalgeschichte vorbereitet hat. Ihre Co-Moderatorin Ines Anioli hört sie zum ersten Mal und reagiert nichts ahnend darauf.

Bei „Weird Crimes“ werden dir nicht nur die seltsamsten Fälle vorgetragen, sondern du erhältst zugleich noch eine Live-Reaktion. Am 15. Juli 2021 erschien der Teaser zum Podcast „Weird Crimes“. Seither sind insgesamt 58 Folgen erschienen. Diese werden jeden zweiten Donnerstag veröffentlicht. Den Podcast „Weird Crimes“ findest du auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und weiteren Musik-Streaming-Plattformen.

„Mordlust – Verbrechen und ihre Hintergründe“ – Paulina und Laura

Häufig wird nur über ein Thema oder eine Geschichte während der gesamten Podcastfolge gesprochen. Doch beim True Crime Podcast „Mordlust“ werden ganze zwei Geschichten besprochen. Genauer gesagt, sprechen Paulina und Laura in jeder Folge über zwei Kriminalfälle. Es gibt die ein oder andere Folge mit einem sogenannten Auslandsspecials, jedoch behandeln sie überwiegend deutsche Kriminalfälle. Den Podcast „Mordlust“ kannst du dir auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und anderen Streaming-Plattformen anhören.

„Mord Auf Ex“ – Leonie Bratsch und Linn Schütze

Liest man einen guten Krimi, kann man ihn vor lauter Spannung kaum weglegen. Das kann durchaus auch beim True Crime Podcast „Mord Auf Ex“ passieren. Leonie Bratsch und Linn Schütze sprechen über jegliche Fälle, egal ob national oder international. Zudem sind viele von ihnen noch aktuell. Damit die beiden Journalistinnen historische und psychologische Hintergründe und vielleicht auch bewegende Schicksale herausfinden können, reisen sie sogar zu den jeweiligen Tatorten. Wenn die Möglichkeit besteht, führen Leonie und Linn dann mit den Überlebenden, mit Zeitzeugen oder auch Experten ein Interview. „Mord Auf Ex“ kannst du dir auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podimo und vielen weiteren Plattformen anhören.

„Verbrechen von nebenan“ – Philipp Fleiter

Ein True Crime Podcast mit nur einem Moderator. Der Radiojournalist Philipp Fleiter spricht in seinen Folgen mit unterschiedlichen Gästen über interessante Verbrechen und Kriminalfälle. Am 15. Januar 2019 erschien der Teaser „Verbrechen von nebenan – Das erwartet euch!“ zum Podcast. Seither erscheint jeden zweiten Montag eine neue Folge, diese kannst du dir zum Beispiel auf Spotify oder RTL+ anhören.

„ZEIT Verbrechen“ – Sabine Rückert und Andreas Sentker

Wie der Titel schon verrät, ist „ZEIT Verbrechen“ ein True Crime Podcast der Zeitung die „ZEIT“. Sabine Rückert, ehemalige Geschichtsreporterin und heute Chefredakteurin der ZEIT, und Andreas Sentker, Leiter des Wissenschaftsressorts der ZEIT, setzen sich alle zwei Wochen am Donnerstag zusammen. Sie sprechen über jegliche Fälle und darüber, was dahinter steckt. „ZEIT Verbrechen“ erschien im Jahr 2018. Heute kannst du auf allen Musik-Streaming-Plattformen, wie Spotify, reinhören.

„Don’t Kill And Talk“ – Laura Juchem und Ron Sitzer

In den letzten Monaten bin ich selbst ein richtiger True-Crime-Nerd geworden. Das habe ich einer sehr guten Freundin zu verdanken, die mich auf diese sechs spannenden Podcasts gebracht hat. Da wir uns aber selbst jedes Mal, wenn wir uns sehen, über Mörder, Verbrechen, Sekten oder andere Fälle unterhalten, haben Laura und ich uns ganz einfach dazu entschieden, einen eigenen True Crime Podcast zu moderieren. Jeden zweiten Sonntag erzählt mir Laura von einem Fall und ich reagiere live darauf. Manchmal berichte aber auch ich. Unseren True Crime Podcast „Don’t Kill And Talk“ kannst du dir auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und weiteren Musik-Streaming-Plattformen anhören.

