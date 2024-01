überMORGEN #5: Das sind DIE Tech-Trends 2024

Von selbstfahrenden Kinderwägen und Fernsehern mit Durchblick

Direkt von der Messe melden sich unsere beiden Redakteure für das lockere Messegespräch mit unserer Host Johanna. Wir sprechen über echte Innovationen und solche, die es sein wollen. Mal geht es um selbstfahrende Kinderwägen – gruselig, oder doch supercool? – und mal um den wohl ersten richtigen transparenten Fernseher der Welt – ziemlich beeindruckend, aber vermutlich unbezahlbar.

Außerdem geben wir einen Einblick in das Las Vegas während der Messe. Wo ist was los? Wie läuft so ein Messe-Tag ab und warum sind die Tech-Pressekonferenzen so komplett anders, als man PKs aus Politik oder Sport kennt. Unser Team in Las Vegas gibt so einen kleinen Einblick in die Welt der Tech-Medien-Bubble und den alltäglichen Messe-Wahnsinn. Denn Wahnsinn – das trifft den Wesenskern der CES genau.

Ansonsten sprechen wir in der neuen Podcast-Folge darüber, warum es in immer mehr Städten komplett kostenfreien Nahverkehr gibt und warum das wirklich gute Nachrichten sind.

