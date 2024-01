Gemeinsam stärker: inside digital übernimmt nextpit

Zu Beginn des Jahres 2024 übernimmt die inside digital GmbH, Betreiberin des Online-Magazins inside digital, die Mehrheit an der nextpit GmbH samt ihres mehrsprachigen Online-Magazins nextpit. „Diese Übernahme kennzeichnet einen wesentlichen Schritt in der Entwicklung von inside digital und nextpit“, erklärt unser Geschäftsführer Christian Koch. „Hier entsteht ein bedeutender und international ausgerichteter Akteur in der deutschen Tech-Medienlandschaft“, so Koch weiter.

nextpit bleibt nextpit

Trotz der Übernahme bleibt die Nextpit GmbH mit Sitz in Berlin eine eigenständige Firma und behält ihr starkes, unabhängiges Branding bei. nextpit hat sich als kompetente Quelle für Kaufberatungen im digitalen Lifestyle-Segment etabliert und genießt ein hohes Ansehen für die fundierten und vielfältigen Inhalte.

Einzigartig in der Tech-Medienbranche ist nextpits Fähigkeit, Inhalte in mehreren Sprachen anzubieten, gestützt durch eine engagierte und internationale Redaktion. Diese multilinguale Ausrichtung ermöglicht es nextpit, eine breitere und vielfältige Leserschaft zu erreichen.

Synergien zweier starker Partner

Der Zusammenschluss von inside digital und nextpit schafft bedeutende Synergien. Die Übernahme von nextpit führt in Kombination mit dem organischen Wachstum von inside digital zur Entstehung eines der größten deutschen Tech-Publisher, was die Position beider Marken im Wettbewerb stärkt und neue Wachstumschancen eröffnet. Zudem bietet die Integration der internationalen Domains von nextpit eine wertvolle Gelegenheit für inside digital, sein Angebot auf globaler Ebene zu erweitern und zu internationalisieren.

Die beiden Geschäftsführer Fabien Röhlinger (links) und Christian Koch (rechts)

Im Zuge dieser neuen Unternehmensstruktur wird Christian Koch, Geschäftsführer der inside digital GmbH, neben Fabien Röhlinger (Gründer mehrerer Online-Tech-Brands) als zweiter Geschäftsführer der nextpit GmbH fungieren. Die Kombination ihrer Führungsqualitäten und Erfahrungen verspricht eine starke und innovative Zukunft für das Unternehmen.

Fabien Röhlinger: „Wir freuen uns, dass wir mit inside digital einen starken Partner gefunden haben, mit dem wir nextpit stabil weiterentwickeln können. Mit der Expertise aus unserem internationalen Geschäft können wir auch einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung von inside digital leisten. Persönlich freue ich mich darauf, zukünftig an der Entwicklung beider Marken aktiv mithelfen zu können.“

Christian Koch: „Mit nextpit übernehmen wir nicht einfach irgendeinen Marktbegleiter, sondern haben uns einen Partner auf Augenhöhe gesucht, der zu uns passt. Neben dem starken Standbein im deutschsprachigen Markt wollen wir als Verlag auch international aktiv werden. Die langjährige Erfahrung des Teams von nextpit wird uns diesen Weg bedeutend einfacher machen.”