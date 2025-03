Tech-Produkte im Wert von 400 Euro selbst testen und behalten: Wir suchen Lesertester!

Aktuell suchen wir zusammen mit dem Smart-Home-Hersteller Reolink Lesertester:innen für das neue smarte kabellose Sicherheitssystem Home Hub with Argus PT Ultra. Was dir das Produkt bietet und wie du dich für den Lesertest bewerben kannst, liest du hier.

Reolink 4K-Überwachungskamera testen und behalten

Das Argusauge steckt hier schon im Produktnamen. Es handelt sich um eine neuartige Kamera, die zum Beispiel den Eingangsbereich zu deinem Haus mit großem Blickwinkel (90°-110°) und vor allem in höchster Auflösung erfasst und aufnimmt. Dabei ist die Kamera selbst recht klein gehalten, beweglich und mit Nachtlicht versehen. Das Test-Kit besteht aus zwei der Kameras sowie entsprechenden Solar-Panelen und dem zentralen Home Hub im Gesamtwert von knapp 400 Euro.

Mit der Argus PT Ultra sind die Zeiten von verpixelten Überwachungsaufnahmen endgültig vorbei. Dank der „Color Night Vision“-Technik kann die Kamera dank der verbauten LED-Scheinwerfer auch im Dunkeln scharfe Bilder erzeugen und sogar Farben sichtbar darstellen. Erfasste Elemente werden auch optimal koloriert und damit noch besser (er)kenntlich gemacht. Die unterstützte Infrarot-Aufnahme hierfür reicht bis zu 10 Meter.

Das Test-Kit: Reolink-Überwachungskamera Argus PT Ultra mit Solarpanel und Home Hub

Die Kamera ist akkubetrieben und mit Solar-Panels ausgestattet, sie benötigt also keine fixe Stromversorgung. Die Aufnahmedaten werden sicher und lokal gespeichert (microSD-Karte notwendig, 64 GB im Lieferumfang) sowie nur an den ebenfalls im Test-Kit enthaltenen Home Hub von Reolink zur Verarbeitung geschickt – per lokalem Wi-Fi. Ein Abo oder Ähnliches, das laufende Kosten verursachen würde, ist nicht nötig. Der Home Hub dient zudem als Alarm-Center für den Notfall.

(Sicher) durchs Internet gejagt werden die Daten also nur, wenn du selbst aus der Ferne und per App auf die Aufnahmen zugreifen möchtest – etwa, wenn du von der Arbeit oder aus dem Urlaub kurz die Lage zu Hause checken willst. Für die optimale Einbettung ins smarte Zuhause ist die Kamera auch Alexa- und Google-Assistant-fähig.

Teste die Features bei dir zu Hause

Bis zum 14. März (Teilnahmeschluss) suchen wir gemeinsam mit unserem Schwesterportal nextpit.de ab sofort fünf Lesertester:innen für das Test-Kit rund um zwei Reolink Argus PT Ultra samt Solar-Panelen. Wenn du Interesse hast, fülle einfach das Formular auf dieser Seite aus und erkläre uns kurz, wieso gerade du der oder die perfekte Tester:in für das Tech-Paket im Wert von rund 400 Euro bist.

Wenn deine Bewerbung überzeugt und du in der Auswahl landest, bekommst du das Test-Kit im Wert von knapp 400 Euro zugeschickt. Parallel bleibst du mit den Redaktionen von inside digital und nextpit in Kontakt und erhältst einen Testleitfaden. Nach einer rund zehntägigen Testphase ist deine Arbeit erledigt und du schickst uns deine Testergebnisse zu, die dann in den gemeinsamen Lesertestbericht einfließen. Die Reolink-Kamera kannst du im Anschluss behalten und damit machen, was du möchtest.