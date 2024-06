EM 2024: Diese Technik brauchst du wirklich

Morgen startet die Fußball–Europameisterschaft 2024 mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland. Und wie immer gibt es auch technisch viele Neuigkeiten zu bestaunen. Denn nicht nur bei dir zu Hause oder beim Public Viewing gibt es viele neue Entwicklungen. Wir erklären euch in unserem Podcast „überMORGEN“ worauf ihr dabei achten solltet und mit welchen Tipps du das beste Fußball-Erlebnis bekommen kannst.

TV-Experte klärt auf

Unser Host Johanna Müssiger spricht dafür mit unserer Expertin für TV, Beamer und Co, Lisa-Marie. Sie erklärt aber nicht nur, welcher Beamer ihr Favorit ist, sondern auch, an welcher Stelle der EM 2024 noch mehr Innovationen drinstecken. Und das geht schon mit den Tickets los. Doch auch die Polizei und sogar die Schiedsrichter bekommen digitale Unterstützung. Welche, verrät sie in dieser Folge unseres Podcasts überMORGEN.

In den Rubriken Tech-Check, Zukunftsrausch und Favoriten erklären wir euch, warum dein Nachbar bei der EM 2024 früher jubeln kann, als du, welchen speziellen Trick der BMW i5 drauf hat und welchen Fernseher seit Neuestem in der Casa Casi steht. Falls ihr Casa Casi nicht kennt: Tech-Spezialist Carsten ist der Host des gleichnamigen Podcasts Casa Casi von nextpit. Und hier geht es direkt zur neuen Folge von überMORGEN bei deinem Podcast-Anbieter:

Egal, ob du ein Technik-Enthusiast, ein Neuling in der Welt der Technologie oder einfach neugierig auf die Zukunft und Innovationen bist, diese Folge bietet dir spannende Informationen und Einblicke in die Welt von überMORGEN.

