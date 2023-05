Star Wars: Für diese Erfolgsserie gibt es neue Hoffnung

„Obi-Wan Kenobi“ war eine der erfolgreichsten Serien im Star-Wars-Universum auf Disney+. Das Geheimnis hinter dem Erfolg ist nicht nur, dass beliebte Charaktere auftauchen, sondern auch, dass bekannte Schauspieler wie Ewan MacGregor und Hayden Christensen mitspielen. Mittlerweile läuft die Serie „Obi-Wan Kenobi“ seit einem guten Jahr auf Disney+.

Fans in Sorge

Viele Star-Wars-Fans sind sich jedoch sicher, dass es keine zweite Staffel geben wird. Und das aus gutem Grund: Disney ist bekannt dafür, viele verschiedene Star-Wars-Serien zu produzieren, sie aber häufig nach kürzester Zeit wieder abzusetzen. Dazu kommt, dass es im Laufe der ersten Staffel keine Hinweise auf eine Fortsetzung gibt.

Das Blatt könnte sich jedoch wenden, da sich Regisseurin Deborah Chow jetzt dazu geäußert hat. Dem US-amerikanischen Entertainment-Online-Magazin Deadline sagte Chow, dass die Serie abgeschlossen sei. „Sie war als in sich geschlossene Serie konzipiert.“ Trotzdem besteht noch Hoffnung. Sie fügte nämlich noch hinzu, dass es noch zehn weitere Jahre bis New Hope sei. Zwischen dem Ende der Serie „Obi-Wan Kenobi“ und „Star Wars Episode 4 – Eine neue Hoffnung“ liegen in der Zeitlinie der Filme ebendiese zehn Jahre.

Somit könnten die Macher vielleicht noch weitere Geschichten erzählen. Das kann einerseits eine zweite Staffel von „Obi-Wan Kenobi“ sein. Das muss nicht zwingend der Fall sein. Denkbar ist auch ein Spin-Off der Serie oder eine komplett neue Storyline.

Star Wars: Darum geht es in der „Obi-Wan Kenobi“-Serie

Obi-Wans früherer Schüler Anakin Skywalker hat die Jedi-Ritter verraten. Er wechselte zur dunklen Seite der Macht und wird als Darth Vader bekannt. Seither lebt Obi-Wan Kenobi im Exil auf dem Planeten Tatooine. Dort beschützt er Luke Skywalker, Anakins Sohn, der gerade mal zehn Jahre alt ist. Die verschiedensten Ereignisse werden Obi-Wan dazu bringen, seine Tarnung vorübergehend aufzudecken. Eines davon ist, dass Darth Vader alle noch verbleibenden Jedi töten will.